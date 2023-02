Colesterol alto: ¿Cuáles son sus síntomas y cómo detectarlo?

¿Cuántas veces no hemos escuchado a los médicos recomendar chequeos constantes para identificar o descartar algún signo anormal en nuestra salud? Entre los múltiples beneficios que tienen las revisiones está el de encontrar si el colesterol de una persona es alto.

El colesterol alto también llamado hipercolesterolemia no presenta síntomas por lo que solamente es posible rastrearlo a través de análisis de sangre, los cuales deben realizarse cada cierto tiempo.

El manual de Merck recomienda hacerlos cada cuatro a seis años para adultos de 20 años aunque dependerá si la persona padece otra enfermedad de riesgo como la diabetes.

¿Qué es el colesterol alto?

El colesterol es una grasa que circula en el torrente sanguíneo y está presente en los tejidos. Procede, en parte, de los alimentos y en parte, de la fabricación por parte del organismo, principalmente en el hígado, explica Marián Carretero, vocera del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona.

Aunque el colesterol es una sustancia últil y necesaria para el funcionamiento del cuerpo, cuando sus niveles son muy altos puede causar problemas de salud como la obstrucción de arterias que a su vez puede provocar infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares y mala circulación en las piernas.

¿Cuáles son los tipos de colesterol?

Según el Centro de Salud de la Universidad de Stanford, existen dos tipos de colesterol en sangre:

Colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad). Se le conoce también como colesterol “malo”, ya que contribuye a la formación de placa que se forma en las arterias. Se deben evitar los alimentos ricos en grasas saturadas.

Colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad). Este es es lado "bueno" del colesterol. Esta grasa en sangre ayuda a eliminarlo y evitar su acumulación.

Un alto nivel de colesterol “malo” provoca la obstrucción de arterias mientras que un elevado nivel de colesterol “bueno” hace a una persona menos propensa a sufrir este mal.

¿Cuáles son los niveles recomendados de colesterol, según el grupo de edad?

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) recomienda que a todos los adultos se les controle el colesterol cada 4 a 6 años, a partir de los 20 años, que es cuando los niveles de colesterol pueden empezar a subir.

Con la edad, los niveles de colesterol tienden a subir. Los hombres generalmente tienen un mayor riesgo que las mujeres de tener un colesterol más alto.

Según los parámetros del Journal of the American College of Cardiology (JACC), estos son los niveles aceptables de colesterol en sangre para adultos:

Buen nivel de colesterol. Menos de 200 mg/dL (miligramos por decilitro).

Nivel límite de colesterol. De 200 a 239 mg/dL.

Colesterol alto. 240 o más mg/dL.

Niveles de colesterol en sangre para niños: