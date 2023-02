Cancela esa ‘chelita’: ¿Cuántas cervezas son demasiadas?

En cuanto inicia la época del calor, esas ‘chelitas’ bien frías en el refrigerador se ven cada vez más antojables para todos los días en la tarde, pero ¿cuántas son demasiadas cervezas?

Las bebidas alcohólicas están catalogadas como aquellas que deben tomarse solo con moderación, según Harvard T.H. Chan School of Public Health: “Beber con moderación puede ser saludable, pero no para todos. Debe sopesar los beneficios y los riesgos ; por eso no está incluido en el Plato de Alimentación Saludable. Los no bebedores no deberían sentir que necesitan empezar a beber”.

¿Cuántas cervezas puedo tomar al día?

Es complicado establecer una cantidad segura, ya que cada caso puede ser diferente, incluso hay ciertos grupos que deben omitir el consumo de cerveza.

Sin embargo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, a través de la profesional Ascensión Marcos recomienda que el consumo por día no sobrepase estas cantidades:

Hombres: entre una y dos cervezas diarias (aproximadamente 700 mililitros, lo equivalente a 28 gramos de alcohol).

Mujeres: una cerveza diaria (aproximadamente 400 mililitros, lo equivalente a 16 gramos de alcohol).

¿Cuántas cervezas es exceso?

Considerando una bebida estándar como una cerveza de 355 mililitros con alrededor de un 5% de alcohol por volumen (alc/vol), el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) agrega que un consumo excesivo se refiere a:

Mujeres: 4 o más bebidas cualquier día u 8 o más a la semana.

u 8 o más a la semana. Hombres: 5 o más bebidas cualquier día o 15 o más a la semana.

El NIAAA explica que con estas cantidades aumenta considerablemente la probabilidad de padecer trastornos por consumo de alcohol y otros daños relacionados con el alcohol, influyen aspectos como:

Demasiado, demasiado rápido : cuando una mujer bebe 4 o más copas o un hombre 5 o más en solo 2 horas : eleva la concentración de alcohol en la sangre 0.08 por ciento más, aumenta el riesgo de caídas, quemaduras, accidentes de coche, desmayos de memoria, interacciones con medicamentos, agresiones, ahogamientos y muertes por sobredosis.

: cuando en : eleva la concentración de alcohol en la sangre 0.08 por ciento más, aumenta el riesgo de caídas, quemaduras, accidentes de coche, desmayos de memoria, interacciones con medicamentos, agresiones, ahogamientos y muertes por sobredosis. Demasiado, demasiado a menudo: un consumo excesivo y frecuente incrementa el riesgo de daños agudos, como caídas e interacciones con medicamentos, como de consecuencias crónicas y aumentos dependientes de la dosis de enfermedades hepáticas, cardiopatías, y cánceres.

¿En qué casos no tomar cerveza?

Según el NIAAA, es mejor evitar por completo el alcohol cuando:

Es más seguro para los pacientes evitar el alcohol por completo si: