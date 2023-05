¿Es más sano tomar cerveza o vino? Lista de ventajas y desventajas

¿Te echas unos vinitos o sacas las ‘cheves’? La cerveza y el vino son dos de las bebidas alcohólicas más populares en el mundo, cada una posee una sabrosa variedad de estilos y se adapta a cada momento: esa ‘copita de vino de vez en cuando’ para la tarde o esa ‘chelita’ bien fría para espantar el calor.

Aunque en las preferencias la competencia entre estas bebidas no puede tener ganador, una de las dos es considerada más saludable para la salud.

¿Vino o cerveza: qué daña más al hígado?

En principio, cabe recordar que los especialistas en nutrición coinciden en que la bebida que más afecta al hígado es el alcohol, puesto que hace más difícil que el hígado descomponga y elimine las toxinas.

Sin embargo, hay ciertas bebidas alcohólicas representan más daño que otras para este órgano, según la experta Janet Coleman en Eat this, not that: los licores fuertes tienen más alcohol que la cerveza o el vino, “un solo shot de licor fuerte de 80 grados contiene unos 15 gramos de alcohol y la mayoría de los shots contienen incluso más alcohol que esto”.

Así que en este aspecto estamos en un terreno más o menos parejo con las ‘chelas’ y los vinos; sin embargo un consumo excesivo de alcohol en general puede causar:

Cirrosis alcohólica: que el tejido sano del hígado se cicatrice, y no fluya sangre a través de él, puede llevar a la muerte o a un trasplante de hígado.

Hígado graso (acumulación de grasa).

Hepatitis alcohólica (inflamación aguda).

Ahora sí vamos a los pros y contras: hay ventajas y desventajas para cada una de estas bebidas. Esta es una recopilación según especialistas de Healthline, Harvard T.H. Chan School of Public Health y el sitio Eath this, not that.

Las bebidas alcohólicas pueden hacer más o menos daño dependiendo del tipo. (Especial)

Beneficios y riesgos de tomar vino

Ventajas del vino

Calorías: una copa (147 ml) tiene solo 125 calorías, menos que una cerveza .

. Rico en potasio.

Contiene una cantidad importante de fibra.

Tiene antioxidantes.

Antienvejecimiento : Se ha estudiado el efecto del resveratrol, presente en esta bebida, relacionado con la disminución de los efectos del envejecimiento.

: Se ha estudiado el efecto del resveratrol, presente en esta bebida, relacionado con la disminución de los efectos del envejecimiento. Piel sana : los flavonoides del vino pueden proteger a la piel de los rayos UV.

: los flavonoides del vino pueden proteger a la piel de los rayos UV. Paradoja francesa : la tasa de enfermedades cardiacas en Francia es considerada relativamente baja, pese a que incluye mucha mantequilla y queso, se ha sugerido que el vino tinto marca la diferencia, dice Harvard.

: la tasa de en Francia es considerada relativamente baja, pese a que incluye mucha mantequilla y queso, se ha sugerido que el vino tinto marca la diferencia, dice Harvard. Hay estudios donde se relaciona al vino tinto con más beneficios cardiovasculares que la cerveza o los licores, según Harvard, se ha comparado a los “ países bebedores de vino ” con los países bebedores de cerveza o licores.

o los licores, según Harvard, se ha comparado a los “ ” con los países bebedores de cerveza o licores. Se le ha estudiado por sus polifenoles (resveratrol, la quercetina y las epicatequinas) que podrían tener un efecto positivo en el corazón, el tinto tienen 10 veces más de estas sustancias que otros tipos como el blanco.

(resveratrol, la quercetina y las epicatequinas) que podrían tener un el tinto tienen 10 veces más de estas sustancias que otros tipos como el blanco. Muchos de los beneficios potenciales solo se refieren al vino tinto.

El vino tinto se ha asociado con más ventajas. (Foto: Shutterstock).

Desventajas del vino

Migrañas : Un estudio publicado en la revista de ciencia Lancet sugiere que el tinto puede provocar este padecimiento.

: Un estudio publicado en la revista de ciencia Lancet sugiere que el tinto puede provocar este padecimiento. Daño a los dientes: la acidez del vino blanco puede desmineralizar el esmalte.

puede desmineralizar el esmalte. Deshidrata.

Puede aumentar niveles de triglicéridos , lo cual se asocia a enfermedades del corazón, obesidad, diabetes y enfermedades renales.

, lo cual se asocia a enfermedades del corazón, obesidad, diabetes y enfermedades renales. “Una cantidad excesiva puede provocar resaca , dependencia y daños hepáticos”, dice Healthline.

, dependencia y daños hepáticos”, dice Healthline. Si bien se le ha asociado con beneficios para el corazón por el resveratrol, Healthline dice que un estudio publicado en JAMA Internal Medicine no encontró ninguna relación entre esta sustancia y las enfermedades cardiovasculares.

Beneficios y riesgos de tomar cerveza

Ventajas de la cerveza

El valor nutricional de la cerveza supera al vino , dice Healthline, ya que sus proteínas, fibra, vitaminas del grupo B, folato y niacina que “la asemejan más a un alimento”.

, dice Healthline, ya que sus proteínas, fibra, vitaminas del grupo B, folato y niacina que “la asemejan más a un alimento”. El lúpulo (como el de la cerveza) se usa para tratar la inquietud, la ansiedad y los trastornos del sueño, según la Comisión E de Alemania.

El American Journal of Clinical Nutrition ha estudiado el potencial uso del lúpulo para fortalecer los huesos.

La cerveza puede tener varios beneficios para la salud con moderación. (Foto: Shutterstock)

Desventajas de la cerveza

Puede tener hasta 300 calorías por botella , mucho más que el vino .

, mucho . Aumento de peso: Eat this, not that explica que la cerveza puede acumular demasiadas calorías vacías para el cuerpo humano.

para el cuerpo humano. Tiene compuestos fenólicos similares a los del vino tinto (quercetina, epicatequinas y ácido gálico), aunque en menor cantidad.

El consumo excesivo de cerveza (más de dos latas diarias en hombres y más de una en mujeres) causa efectos secundarios como riesgo de enfermedades crónicas.

Puede causar resaca, dependencia y daños hepáticos.

Ardor de estómago,

Eructos fuertes.

Deshidratación

¿Es mejor cerveza o vino?

Menos calorías

El vino tiene notoriamente menos calorías que la cerveza.

Más nutritiva

Healthline dice que la cerveza es la ganadora en esta comparación, ya que menos calorías y antioxidantes como el vino no implican necesariamente una bebida más sana y la ‘chelita’ representa un importante valor nutricional, “consumida con moderación, es buena para la salud”.

Mejor para el corazón

Sin embargo, Harvard T.H. Chan School of Public Health detalla que los hábitos de consumo pueden ser más importantes que el tipo de alcohol, además de que los estudios no han confirmado que un tipo de bebida alcohólica reduzca el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que parece ser más bien por una cantidad ligera o moderada.

En general, según Harvard, tomar alcohol de forma moderada puede ser saludable para la mayoría de la persona, excepto para algunos grupos que no deben tomar cerveza y demás bebidas: “Es seguro decir que el alcohol es tanto un tónico como un veneno. La diferencia radica principalmente en la dosis”.

Menos resaca

En cuanto a la resaca, las bebidas alcohólicas de color oscuro tienen niveles más altos de congéneres (sustancias que en niveles altos aumentan la intensidad de la ‘cruda’) que las claras, por lo que algunas personas pueden tener una peor cruda al beberlas.

Así que una cerveza clara podría darte menos ‘cruda’ que el vino tinto.