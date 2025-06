La Cocina de Doña Clarita: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de la exparticipante de ‘MasterChef’?

La Cocina de Doña Clarita, el restaurante fundado por la exparticipante de MasterChef México, reabrió sus puertas en Veracruz tras un cierre por problemas económicos a principios de 2024.

Clara Carrera Pérez regresó en marzo de 2025 con su negocio de comida, donde principalmente prepara platillos de la gastronomía veracruzana, pero también vuelve al reality show, específicamente al programa 11 de MasterChef Celebrity 2025, junto a otros exparticipantes como Roy y la Hermana Flor.

Ella desmintió los rumores recientes de que cerraba su local con un video en Instagram: “Ya me enteré de una noticia falsa completamente, ¿cómo pueden decir que ya cerramos? Vean, aquí tenemos casa llena", compartió el pasado 31 de mayo.

Doña Clarita volverá a 'MasterChef' en el programa especial por los 10 años del show. (Foto: Especial / Instagram: @masterchefmx)

¿Quién es Doña Clarita y por qué se hizo famosa?

Clara Carrera Pérez, más conocida como Doña Clarita, se dedicaba a la enfermería antes de participar en la segunda temporada de MasterChef México en 2016.

Finalizó su participación como noveno lugar de su temporada y aunque no ganó el reality, su carisma, humildad y sazón la convirtieron en una de las concursantes más queridas por el público, además es reconocida por su característico chiflido y los memes en redes sociales que dejó por silbar y cerrar el ojo al mismo tiempo a los jueces de MasterChef México.

Ella regresó para la edición La Revancha, donde alcanzó el séptimo lugar en la competencia en 2019.

Su participación le abrió las puertas para iniciar un sueño: abrir su propio restaurante, donde tiene homenaje a la cocina tradicional veracruzana.

Menú de La Cocina de Doña Clarita: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante?

El restaurante La Cocina de Doña Clarita abrió en 2017 y en la carta del lugar ofrecía desayunos y comidas típicas como mole, tamales misantecos y empapatadas (capas de tortilla con diferentes ingredientes con frijoles y huevo), todo con el toque casero que la caracteriza.

En 2024, Doña Clarita anunció el cierre temporal del restaurante debido al alza en costos de operación y las bajas ventas, contó en su Instagram: “Así como lo ven, el servicio del restaurante es hasta el 22 de enero (2024), pero bueno, bajamos cortinas, pero no colgamos el mandil (...) Debo de ser sincera, el motivo principal es la economía. Mantener un lugar establecido no es fácil porque hay muchos pagos fijos y de repente, pues no se cubre lo que se necesita”.

Pero no fue el cierre definitivo del restaurante de la exparticipante de MasterChef, pues en marzo de 2025 anunció la apertura de su negocio en una nueva localidad en Veracruz, donde ella misma prepara los alimentos pedidos por los comensales.

La Cocina de Doña Clarita cambió de ubicación. (Foto: Instagram @cocinadclarita)

“Amigos, muchas gracias, estoy muy contenta y muy agradecida en esta nueva ubicación, es todo un éxito posible solo por ustedes, no hemos ni podido cortar el listón porque tuvimos casa llena”, agradeció en un post en su cuenta de Instagram el pasado 16 de marzo.

Tras su nueva apertura, el menú del restaurante de comida mexicana se divide en apartados y el primero es “Para desayunar” donde hay ‘clásicos’ como los chilaquiles verdes o rojos, enfrijoladas, huevos al gusto, pero también platillos especiales como las enchiladas misantecas. El costo va desde los $75 MXN hasta los $85 MXN.

Las especialidades cuentan con las empapatadas en diferentes presentaciones, está la de ‘chilehuevillo’ la cual leva 5 tortillas con huevo verde (con chile) y trozos de queso fresco o la empapatada de frijol con chile y ajo. El costo es de $98 MXN cada una.

En el menú de La Cocina de Doña Clarita hay pozole de carne de cerdo o pollo y mole con pollo acompañado de arroz. El precio va desde los $65 MXN a los $125 MXN.

Finalmente, encuentras las ‘Tablitas’, que tienen distintos platillos, por ejemplo, la ‘Tablita misanteca’ incluye consomé, cecina, carne enchilada, longaniza, frijoles y de postre unos plátanos fritos. El precio va desde los $170 MXN a los $190 MXN.

Las opciones de bebidas son aguas frescas de jamaica y horchata por $22 MXN, diferentes refrescos en $28 MXN y café de olla por $48 MXN.

La Cocina de Doña Clarita ofrece las empapatadas como especialidad. (Foto: Instagram @cocinadclarita)

Cabe resaltar que existe el menú del día, el cual varía diario, tiene un costo de $75 MXN y consta de una entrada, un plato fuerte, tortillas, postre y agua.

¿Dónde está el restaurante de Doña Clarita, exparticipante de ‘MasterChef’?

La nueva dirección del restaurante de comida mexicana de Doña Clarita es Calle 5 de Febrero esquina con calle Poeta Jesús Días en Xalapa, Veracruz.

Los horarios de servicio son de viernes a miércoles de 9:00 a 17:00 horas, el jueves permanece cerrado.