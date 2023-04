Horchata o jamaica: ¿Cuál agua fresca es mejor para la salud?

¿Qué ‘team’ eres? En la mesa siempre se encuentran rivalidades: ¿es mejor tomar refresco o cerveza?, ¿el ‘chesco’ de cola o el de naranja?, o uno de los debates más eternos: ¿cuál sabor de agua fresca es mejor: de horchata o jamaica? Aunque en el sabor es difícil decidir, en el tema de salud ambas bebidas contienen elementos nutricionales diferentes por su elaboración.

Al ir por taquitos, es común pedir una bebida para refrescar el paladar, hay personas que prefieren tomar refresco, pero una opción más sana es pedir agua frescas, lo cual es una tradición en las taquerías, fondas y demás establecimientos.

¿Agua de horchata o jamaica: cuál tiene más calorías?

De acuerdo con My Fitness Pal, un sitio especializado en temas de ejercicio físico, las aguas frescas tienen el siguiente aproximado de calorías:

Agua de horchata: Un vaso contiene alrededor de 98 calorías , que se pueden quemar con 15 minutos de ciclismo y 10 de correr.

, que se pueden quemar con 15 minutos de ciclismo y 10 de correr. Agua de jamaica: Un vaso contiene alrededor de 69 calorías, que se pueden quemar con 10 minutos de ciclismo y 7 de correr.

En comparación, el sitio expone que un refresco de cola contiene alrededor de 140 calorías.

Beneficios del agua de horchata

Aunque se cree que el agua de horchata es una bebida original de México, de acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana proviene de la región de Alboraya en España, donde la bebida se prepara con chufas (un tipo de nueces) molidas, a las que se les añade agua o leche con un toque de limón.

De acuerdo con el sitio de la Cleveland Clinic, algunos de los beneficios de las chufas son:

Su contenido en antioxidantes ayudan al sistema inmune.

Ayudan al proceso de digestión.

Su contenido en fibra ayudan al control de azúcar en la sangre.

Su proteína ayudan a tener huesos más sanos.

La versión mexicana de la bebida se prepara con granos de arroz remojados que se muelen, se mezclan con agua endulzada que se prepara con azúcar y usualmente leche, la cual suma más calorías a las preparaciones que se agrega.

El ingrediente principal del agua de horchata mexicana es el arroz que, de acuerdo con el sitio del Centro de Nutrición Kendall Reagan, es un alimento lleno de carbohidratos que le dan energía al cuerpo. Aparte de ser una fuente llena de nutrientes también contiene:

Fibra

Selenio

Vitamina B

El sitio de Eat this, not that comenta que algunos de los beneficios que tiene el ingrediente principal del agua de horchata mexicana puede ser más energía y huesos más fuertes.

A pesar de ello en una entrevista con Eat this, not that, la especialista en temas de nutrición Lauren Manaker comenta que el consumo de arroz puede propiciar afectaciones como el síndrome metabólico que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas:

“Si bien se necesitan más datos, algunos estudios sugieren un vínculo entre el consumo de arroz blanco y el riesgo de síndrome metabólico”, puntualiza Manker en el sitio de Eat this, not that. Es por ello que se recomienda consumirlo con moderación.

El agua de horchata viene acompañada de una pizca de canela. (Foto: Wikimedia Commons)

Uno de los ingredientes que no pueden faltar en el agua de horchata mexicana es la canela, ya que se utiliza para aromatizar la bebida. Este tipo de planta, de acuerdo con el sitio de El Poder del Consumidor, es rico en:

Calcio

Magnesio

Antioxidantes

Fibra

Beneficios del agua de jamaica

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la bebida proviene de un tipo de flor malvácea originaria de África que, al ser deshidratada, se utiliza en una infusión con agua que puede ser natural o contener azúcar.

De acuerdo con el sitio del Poder del Consumidor, la flor de jamaica es un ingrediente rico en hierro y calcio que es considerada como una fuente de fibra. Aparte de que contiene una sustancia llamada fitoquímicos que contienen propiedades: antiinflamatorias, antioxidantes y antihipertensivas.

La flor de jamaica tiene beneficios antioxidante. (Foto: Shutterstock)

Algunos de los beneficios de la planta de la que nace el agua de jamaica son:

Reducción del colesterol en la sangre

Reducción del azúcar en la sangre

Contienen compuestos bioactivos que protegen a las células de enfermedades cardiovasculares

Contiene propiedades laxantes y antibacterianas

Una de las características de esta flor son sus propiedades diuréticas que, según el Instituto Nacional del Cáncer, ayudan a los riñones a producir más orina para eliminar líquidos y sal sobrante.

Una de las aguas frescas más populares es la de jamaica. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Agua de horchata o jamaica: cuál es más saludable?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dentro de su Revista del Consumidor de mayo 2021, asegura que una forma de combatir el bochorno de manera saludable son algunas aguas frescas:

“Comer bien no solo significa estar satisfecho, sino consumir buenos alimentos y bebidas, en la calidad y cantidad adecuadas. Cocinar de forma saludable o preparar aguas frescas con frutas de temporada, que siempre serán una opción saludable”.

Tomando en cuenta su elaboración, ambas bebidas pueden contener azúcar, la cual en exceso es un ingrediente que, según el sitio de Harvard Medical School, se ha asociado con:

Aumento en la presión arterial

Aumento de peso

Riesgo de padecer diabetes

Riesgo de padecer enfermedad del hígado graso

El agua de jamaica contiene mucho menos calorías que la de horchata, en especial si se le agrega leche, y la flor de la que nace contiene más beneficios para los riñones.

A pesar de ello, ambos tipos de bebida pueden ser considerados como opciones más sanas que cualquier tipo de refresco por no contener azúcares añadidas, edulcorantes, ácido fosfórico o cualquier de los demás ingredientes que llevan los ‘chescos’.