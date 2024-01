Cierra La Cocina de Doña Clarita, de ‘MasterChef’: ¿Qué pasó con su restaurante?

“Bajamos cortinas, pero no colgamos el mandil”, aseguró Clara Carrera Pérez, exparticipante de MasterChef México, en un video en el que reveló el cierre de su restaurante, La Cocina de Doña Clarita, ubicado en Xalapa, Veracruz.

Clara Carrera, conocida por sus fanáticos como Doña Clarita, es una chef y enfermera que saltó a la fama en redes tras haber participado en la segunda temporada del reality show MasterChef México, en el que quedó como la novena eliminada.

“Lo más difícil de irme es no alcanzar mi sueño en esta ocasión”, mencionó Doña Clarita tras haber sido eliminada de aquel reality en 2016; sin embargo, un año después consiguió la oportunidad de abrir su propio negocio especializado en comida veracruzana.

Clara Peréz es conocida como Doña Clarita por sus seguidores. (Foto: Facebook / @La Cocina de Doña Clarita)

¿Por qué cerrará el restaurante de Doña Clarita?

El pasado 9 de enero, por medio de su cuenta de Facebook, Doña Clarita publicó un video en el que aparece afuera de su restaurante anunciando el cierre a finales de mes:

“Así como lo ven, el servicio del restaurante estará hasta el 22 de enero, pero bueno, bajamos cortinas, pero no colgamos el mandil”.

La dueña de La Cocina de Doña Clarita comentó que, a lo largo de estas semanas, los comensales todavía pueden acudir al recinto para disfrutar de empapatadas, pozole, atole y, una de sus especialidades: los tamales misantecos, pero ¿por qué cerrará el restaurante?

En diferentes ocasiones, Doña Clarita compartió su compromiso con la gastronomía veracruzana. (Foto: Facebook / @La Cocina de Doña Clarita)

En entrevista con medios locales, Doña Clarita reveló, entre lágrimas, que una de las razones detrás de su decisión son temas económicos.

“Debo de ser sincera, el motivo principal es la economía. Mantener un lugar establecido no es fácil porque hay muchos pagos fijos y de repente, pues no se llega a cubrir lo que se necesita... cuando a veces no hay ni lo necesario, hay que tomar decisiones”.

La chef puntualizó que cerrar su negocio ha sido una decisión difícil: “Mi sueño era que La Cocina de Doña Clarita fuera un lugar icónico y tradicional... por la comida, me apasiona cocinar”.

¿Cómo es el restaurante de Doña Clarita?

“Ha sido un esfuerzo muy grande y gracias, a quien le gusta cocinar, es que estoy donde estoy”, fue parte del discurso que dio la chef mexicana el día que inauguró La Cocina de Doña Clarita.

La Cocina de Doña Clarita es un restaurante, ubicado en la zona centro de Xalapa, decorado con varias fotografías de la dueña preparando alimentos. Además, en una de las paredes del recinto, se encuentra enmarcado el mandil que utilizó en MasterChef México.

Los comensales de La Cocina de Doña Clarita son recibidos por una estación en la que hay una persona elaborando tortillas que acompañan las diferentes preparaciones del lugar.

Doña Clarita atendía a los comensales de su establecimiento en Xalapa. (Foto: Facebook / @La Cocina de Doña Clarita)

En diferentes ocasiones, Doña Clarita mencionó que tener su propio negocio de gastronomía mexicana era una de sus metas.

Una de las características del sitio es que Doña Clarita atiende personalmente a sus clientes y les ofrece explicaciones sobre algunos de los platos que forman parte de su menú.

A finales de enero de 2022, en conversación con el canal de YouTube de Belgia Vázquez, la chef explicó que algunos de los platillos de la carta formaron parte de su trayectoria en MasterChef México.

¿Cuánto cuesta comer en La Cocina de Doña Clarita?

A través de sus redes sociales, La Cocina de Doña Clarita cuenta con un menú en el que destacan platillos como moles, pozole, enchiladas, entre otros. Un cheque promedio por persona es de 130 a 160 pesos para desayunos y de 380 a 470 pesos en comida de la tarde.

El sitio también cuenta con paquetes de desayunos en 135 pesos que incluyen un plato fuerte a elegir como chilaquiles, enfrijoladas, enchiladas, entre otros.

La Cocina de Doña Clarita cuenta con platillos originarios de Veracruz. (Foto: Facebook / @La Cocina de Doña Clarita)

Algunas de las preparaciones que destacan del menú de La Cocina de Doña Clarita son los siguientes:

Sopa azteca: 58 pesos

Empapatada combinada: 98 pesos

Carne enchilada: 175 pesos

Mole con pollo: 85 pesos

Milanesa de pollo: 115 pesos

Tamal misanteco: 20 pesos por pieza

Para beber, el establecimiento ofrece aguas frescas, café de olla y variedades de refrescos en un rango de 25 a 45 pesos.