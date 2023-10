‘Les dieron en su mero mole’: Esta es la lista de reprobados por Profeco

Se cancela... ¿El mole? Aunque hay quienes prefieren preparar la tradicional salsa mexicana de manera casera, existen versiones industrializadas cuyo consumo en exceso podría dañar a la salud del cuerpo.

El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que el mole es un nombre que se le da a diversos guisados que se elaboran con una salsa espesa que puede tener varios colores.

Este platillo varía dependiendo de la receta de cada estado de la República Mexicana, entre los más reconocidos se encuentran: el mole negro de Oaxaca y la versión poblana que se originó en el ex Convento de Santa Rosa.

El mole es un platillo con variaciones que dependen de cada estado de México. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿De qué está hecho el mole industrializado?

En la edición de octubre de 2023, la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se destinó el espacio para hablar sobre los moles industrializados y sus posibles efectos secundarios en el organismo.

De acuerdo con Profeco, a diferencia de los moles caseros que solamente utilizan ingredientes básicos, entre ellos chiles, agua y aceites, las versiones industrializadas añaden otros elementos como:

Conservadores para evitar el crecimiento de hongos.

Colorantes para unificar el color de cada lote.

Potenciadores de sabor para reforzar.

Antioxidantes para evitar que se vuelva rancio.

El consumo en exceso de estos ingredientes podría ser más perjudicial que las versiones caseras de los moles. Las industrializadas también se caracterizan por venir en presentaciones como en polvo o en forma de una pasta.

El mole negro es tradicional del estado de Oaxaca. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué los moles industrializados son menos sanos que los caseros?

Según la Revista del Consumidor, los moles industrializados aportan principalmente tres elementos: azúcares, grasas y carbohidratos.

En algunos tipos de moles industrializados, dependiendo de la marca, se utilizan aceites vegetales o grasas hidrogenadas, estas últimas presentan un daño para el organismo debido a que el cuerpo las trata como grasas saturadas.

En exceso, las grasas saturadas puede aumentar el nivel de colesterol en la sangre, presión arterial y hasta elevar el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular.

El mole poblano es uno de los mayores expositores de la gastronomía mexicana. (Foto: Shutterstock)

Aparte de los moles industrializados, cuyo ingrediente principal son aquellos aceites, existen los que tienen un alto contenido de azúcares añadidas que pueden perjudicar al organismo si se consumen en exceso.

Aunque los efectos del mole también están ligados al alimento que acompañen, el sitio de Eat this, not that recomienda que se consuma en algún sitio en el que se ofrezcan versiones caseras que no contengan ingredientes que afecten su valor nutricional.

En el caso de comprar moles industriales, Profeco hace las siguientes recomendaciones:

Revisar la etiqueta por sus usos recomendados

Revisar que el empaque esté en buen estado

Revisar su ingrediente principal

Seguir las instrucciones de preparación

No consumir si huele feo

Mole El mole es uno de los alimentos más populares de la gastronomía mexicana. (Foto: Cuartoscuro / Francisco Guasco)

¿Cuáles son los peores moles industrializados?

Profeco publicó un estudio en su Revista del Consumidor en el que se analizaron 33 productos de mole en presentaciones de pasta y polvo de diferentes versiones del platillo: rojo, negro, con chocolate o cacao, con camarón y unos que solamente se denominaron como mole.

Te dejamos un listado de los moles industrializados que reprobó la Procuraduría Federal del Consumidor por no cumplir con alguna de las siguientes normas: NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y NOM-002-SCFI-2011.

No indica el contenido de camarón

Cocina mestiza: mole con camarón en polvo de 400 gramos

No indica el contenido de almendra

Amores y sabores: mole rojo gourmet almendrado de 300 gramos

Cocina mestiza: mole negro almendrado de 210 gramos

Cocina mestiza: mole rojo almendrado de 210 gramos

Don Pancho: mole rojo almendrado 500 gramos

Gurrumina: mole poblano en pasta almendrado de 350 gramos

Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos

Les falta sello

Coro: mole rojo en pasta de 365 gramos

Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros

Origen sano: mole negro de 250 gramos

San Pedro: mole de 250 gramos

No presenta instrucciones de uso

El Sabor de Oaxaca: mole negro 500 gramos

Sus instrucciones de uso no son claras

Amores y sabores: mole rojo gourmet almendrado de 300 gramos

Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros

Don Rey: mole rojo en pasta de 250 gramos

Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos

Origen sano: mole negro de 250 gramos

San Pedro: mole de 250 gramos

No presentan declaración nutrimental del producto preparado:

Don Rey: mole rojo en pasta de 250 gramos

Gurrumina: mole poblano en pasta almendrado de 350 gramos

El Sabor de Oaxaca: mole coloradito de 500 gramos

El Sabor de Oaxaca: mole negro de 250 gramos

La Comandata: mole Anastasia de 400 gramos

Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos

Origen sano: mole negro de 250 gramos

San Pedro: mole de 250 gramos

Su etiqueta no está actualizada

Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros

Don Rey: mole rojo en pasta de 250 gramos

Origen sano: mole almendrado con ajonjolí de 250 gramos

Origen sano: mole negro de 250 gramos

San Pedro: mole de 250 gramos

El Sabor de Oaxaca: mole coloradito de 500 gramos

El Sabor de Oaxaca: mole negro de 250 gramos

No es veraz su declaración de nutrientes

Coro: mole rojo artesanal en pasta de 365 gramos

Contiene menos del contenido neto declarado

Demane Artesanía Gourmet: mole de sacristía de 420 mililitros

Presenta leyenda que no comprobó