¿Qué tan saludable es comer mole?

“Donde hubo mole, tortillas faltaron”, es una de las frases que rodean a este platillo mexicano. Se trata de una salsa que suele encontrarse casi en todas partes durante las fiestas patrias; sin embargo, su consumo en exceso puede perjudicar a la salud.

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, el mole es un término que se le designa a un vasto mundo de guisados que se elaboran con una salsa espesa, el nombre de este platillo proviene de la palabra molli, que puede significar salsa o guiso.

El mole es uno de los platillos más populares de México. (Foto: Cuartoscuro / Francisco Guasco)

¿Cuáles son los tipos de mole?

Existen varias recetas de mole dependiendo de cada estado de la República Mexicana, entre los más reconocidos se encuentran los originarios de Oaxaca y Puebla.

Estos son los siete tipos de mole principales y algunas de sus características principales, según un recetario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI):

Mole negro : se considera como uno de los más populares, es originario de Oaxaca y su receta contiene ingredientes como chocolate y chile chilhuacle negro.

: se considera como uno de los más populares, es originario de Oaxaca y su receta contiene ingredientes como chocolate y chile chilhuacle negro. Mole poblano : también es uno de los exponentes más populares del platillo, su origen sucedió en el ex Convento de Santa Rosa ubicado en Puebla. Su elaboración utiliza chiles como chile ancho, mulato, pasilla y chipotle.

: también es uno de los exponentes más populares del platillo, su origen sucedió en el ex Convento de Santa Rosa ubicado en Puebla. Su elaboración utiliza chiles como chile ancho, mulato, pasilla y chipotle. Mole amarillo : proviene de Oaxaca y su característico color se debe al tipo de chiles que se utilizan como chilcostles o chiles chilhuacles amarillos.

: proviene de Oaxaca y su característico color se debe al tipo de chiles que se utilizan como chilcostles o chiles chilhuacles amarillos. Mole rojo : una de las versiones más picantes que provienen de Oaxaca. Aparte de su color, contienen chocolate, plátano, ajonjolí y chile guajillo.

: una de las versiones más picantes que provienen de Oaxaca. Aparte de su color, contienen chocolate, plátano, ajonjolí y chile guajillo. Mole verde : de Oaxaca, su color se debe a todas las hierbas y hojas que se emplean como epazote, perejil, tomate verde y chile serrano.

: de Oaxaca, su color se debe a todas las hierbas y hojas que se emplean como epazote, perejil, tomate verde y chile serrano. Mole manchamanteles : El nombre de este platillo se debe a que hay personas que se manchan al consumirlo. Tiene un sabor dulce por el plátano, camote y manzana que se usa.

: El nombre de este platillo se debe a que hay personas que se manchan al consumirlo. Tiene un sabor dulce por el plátano, camote y manzana que se usa. Mole coloradito: El color de esta salsa, originaria de Oaxaca, es similar al naranja de algunos ladrillos. Su elaboración requiere de chocolate, chile ancho, canela, chile guajillo, entre otros.

El mole tiene una consistencia espesa. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué tan sano es comer mole?

Los ingredientes principales del mole acostumbran a ser chiles y semillas variadas a los que se le añaden más elementos para crear una salsa espesa.

Este alimento suele acompañar principalmente por piezas de pollo, pero también puede utilizarse para bañar a los romeritos, enchiladas y hasta carne de cerdo.

De acuerdo con una publicación de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los distintos tipos de mole son una fuente de nutrientes, vitaminas y omega-3, en el caso de los que contienen semillas y frutos secos.

Estos son algunos de los efectos positivos y negativos que producen los ingredientes que conforman al mole.

El mole poblano es uno de los mayores expositores de la gastronomía mexicana. (Foto: Shutterstock)

Aumento de peso

Existe un número muy alto de tipos de mole que utilizan al chocolate como uno de sus ingredientes principales.

El sitio especializado de Eat this, not that señala que el consumo de chocolate se asocia con el aumento de peso, es por ello que se recomienda utilizar sus versiones que no contengan azúcares añadidas.

Problemas cardiovasculares

El Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI por sus siglas en inglés) realizó en estudio en el que concluyó que en general el mole es una salsa con un alto contenido en grasas.

A pesar de que no especificó de qué tipo se tratan, el portal de Web MD señala que el consumo excesivo de grasas afectan al corazón y producen enfermedades.

El arroz suele ser el acompañante de mole. (Foto: Wikimedia Commons)

Fuente de calcio

El Poder del Consumidor señala que algunos tipos de mole, como el amarillo, utilizan masa de maíz en el proceso de su elaboración.

La masa de maíz es un ingrediente que tras atravesar el proceso de nixtamalización, técnica en la que se mejoran sus valores nutricionales con agua y cal, se utiliza para la creación de diversos alimentos como las tortillas.

Este ingrediente se caracteriza por ser una fuente de calcio que beneficia la salud de los huesos.

Fuente de proteínas

En el estudio que realizó el NCBI, se concluyó que el mole es un platillo mexicano que resulta ser una fuente de proteínas.

Protege contra el colesterol

En una publicación del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), se señala que el consumo de los chiles que producen la sensación de picante tienen un efecto específico que puede proteger al cuerpo del colesterol.

Sin embargo, en conversación con el especialista Héctor Gómez Jaramillo, se detalló que el consumo excesivo del chile provoca daños en los órganos como el intestino grueso.

El mole puede acompañar diversos alimentos. (Foto: Wikimedia Commons)

¿El mole es un platillo saludable?

En un listado de Eat this, not that, en el que se acomodaron diversos platillos mexicanos para recomendar o rechazar su consumo, se encuentra el mole.

“Se mire como se mire, optar por el mole en lugar del queso fundido y la nata agria es una elección saludable”, escribió la plataforma de Eat this, not that. Sin embargo, los efectos del mole dependen del alimento que acompañen.

Asimismo, aquel portal recomienda que se consuma el mole casero en lugar del que se ofrecen en algunas tiendas o restaurantes.

El mole negro es tradicional del estado de Oaxaca. (Foto: Shutterstock)

A pesar de ser una fuente de proteínas, se recomienda un consumo moderado del multiverso del mole por su alta cantidad en grasas y efectos secundarios.

En ciertas ocasiones el mole se prepara en vajillas de barro, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) asegura que estas herramientas se deben de revisar cuidadosamente para asegurar que no contengan químicos que contaminen los alimentos.

En una publicación del IMSS, se hacen diversas recomendaciones para disfrutar de una alimentación saludable para las fiestas patrias. Entre ellas destaca el cuidado de las porciones, el uso de pollo en lugar de carne de cerdo y la sustitución de crema baja en grasa.