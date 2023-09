¿Qué tanto daño hace comer pambazos?

Dentro del mundo de los antojitos mexicanos existe uno que es pariente de la torta: el pambazo. Este alimento es uno de los protagonistas de fiestas patrias, pero a diferencia de los chiles en nogada que son de temporada, los pambazos se encuentran disponibles la gran parte del año.

El origen de este alimento se encuentra peleado entre dos ciudades de Veracruz: Xalapa y Orizaba. Cuenta la creencia popular que el pambazo se creó luego de que los emperadores Maximiliano y Carlota mostrarán interés en que se creará un platillo con forma similar al Pico de Orizaba.

El antojito se expandió por toda la República Mexicana hasta llegar a la Ciudad de México, en donde se transformó en el popular pambazo rojizo que se encuentra en restaurantes y puestos en la calle.

¿Qué es un pambazo?

Este platillo varía dependiendo de cada estado de la República Mexicana, estos son algunas de las versiones que se pueden encontrar del pambazo:

En la Ciudad de México se hace con bolillo o una telera, el cual se unta en una salsa de chile guajillo para darle un color rojizo ; el relleno de este alimento varía con ingredientes como papa, chorizo, frijol, crema, mayonesa y pollo.

; el relleno de este alimento varía con ingredientes como papa, chorizo, frijol, crema, mayonesa y pollo. En Veracruz y Puebla se realiza con un pan redondo de harina refinada relleno de mayonesa, queso, frijoles negros, lechuga, bistec, pollo o boronas de longaniza.

En el mundo, el pambazo es conocido como un sándwich originario de México, incluso aparece en un listado de CNN como uno de los mejores del mundo.

Los pambazos de la Ciudad de México se sirven bañados en salsa y rellenos de papas con chorizo. (Shutterstock)

¿Cuántas calorías tiene un pambazo?

De acuerdo con el portal de My Fitness Pal, especializado en temas de ejercicio físico, un pambazo de 446 gramos contiene un aproximado de 812 calorías que se pueden quemar con dos horas de ciclismo y hora y media de correr.

Los valores nutricionales de los pambazos dependen de su contenido, ya que una pieza de su versión que solo contiene frijoles y jamón contiene alrededor de 250 calorías.

Como referencia, se puede comparar con el aproximado de calorías que contienen otros platillos que se comen durante las fiestas patrias:

Chile en nogada (sin capear): 196 calorías

Chile en nogada (capeado): Alrededor de 700 calorías

Pozole rojo (394 gramos): 270 calorías

Pozole verde (un plato): 260 calorías

Quesadilla (una pieza): 135 calorías

Enchiladas (dos piezas): 286 calorías

El pambazo fue elegido 'el mejor sandwich del mundo' según un ranking de CNN. (Shutterstock)

¿Qué tan saludable es un pambazo?

El valor nutricional de los pambazos depende de cada receta, además, importa si se fríe o no. Estos son algunos de los efectos secundarios que presentan los ingredientes del antojito mexicano, si se consumen en exceso.

Aumento de azúcar en la sangre

El pan con el que se elabora el pambazo contiene harinas refinadas, aquellas que han pasado por un proceso que le despoja la mayoría de elementos benéficos que provienen de la semilla de trigo.

El sitio de Healthline expresa que este tipo de harinas contienen calorías vacías que no tienen un aporte escencial en el cuerpo y si no se consumen en moderación pueden aumentar los niveles de azúcar en la sangre.

Problemas cardiovasculares

En el caso de los pambazos de la CDMX, el pan se fríe con una salsa de chile guajillo para agregar un sabor y color característico.

Healthline, una plataforma especializada en temas de salud, asegura que los alimentos fritos producen aumento de peso y problemas cardiovasculares.

Riesgo de padecer diabetes

El portal de Eat this, not that explica que en varios estudios se ha asociado que el consumo habitual de alimentos fritos puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo II.

Alto contenido en sodio

Uno de los principales ingredientes del pambazo ‘chilango’ es el chorizo, un tipo de carne procesada que proviene de diversas partes del cerdo.

A pesar de que la carne de cerdo contiene vitaminas y minerales que benefician al cuerpo, también tiene un largo listado de efectos secundarios. Web MD destaca en su sitio las altas cantidades de sodio y grasas saturadas que contribuyen a la presencia de problemas en el corazón.

De igual manera, Healthline señala que la carne procesada contiene varios químicos que no se encuentran presentes en la versión fresca y que pueden perjudicar al organismo.

En la CDMX los pambazos se encuentran todo el año. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Cómo se puede comer un pambazo saludable?

A pesar de su delicioso sabor, los pambazos de la CDMX podrían no ser una opción saludable para las fiestas patrias por su alto contenido en calorías y la presencia de ingredientes fritos.

Se puede optar por su versión veracruzana o poblana que no contienen ingredientes fritos; sin embargo, se debe de mantener un consumo moderado para evitar complicaciones en el organismo.

Durante una transmisión en vivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el especialista Gerardo Moctezuma puntualizó que se debe evitar sumergir a los pambazos en aceites, ya que aquello puede modificar su valor nutricional.

“Debemos preparar los pambazos en una plancha o sartén, también existe la opción de pambazos vegetarianos, es decir, sin longaniza”, agregó Gerardo Moctezuma.

Aparte de aquella recomendación, el Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) hizo una publicación con las siguientes recomendaciones para disfrutar de una alimentación saludable durante las fiestas patrias:

Cuidar las porciones

Cambiar la carne de cerdo por pollo

Sustituir la crema común por una baja en grasa

Evitar las frituras, empanizados y alimentos capeados

Acompañar los platillos de suficientes verduras

Asimismo, se puede optar por otros platillos mexicanos que no contienen ingredientes fritos como los diferentes tipos de pozole.