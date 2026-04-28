‘El día más triste de mi vida’: ‘El Pirru’ revela detalles del asalto que causó un infarto a Mariana Levy

La actriz Mariana Levy murió el 29 de abril de 2005 por un problema cardiovascular y a casi 21 años de ese momento, José María Fernández ‘El Pirru’, reveló detalles del asalto que sufrió antes de su fallecimiento.

‘El Pirru’, entonces pareja de la famosa, viajaba con ella en una camioneta cuando una persona armada comenzó a amenazarlos al mostrarles una pistola en “el día más triste de su vida”.

Levy se “puso muy mal” y posteriormente la llevaron al hospital para ser atendida, pero los médicos ya no pudieron hacer nada.

Mariana Levy falleció a los 39 años. (Foto: Cuartoscuro)

‘El Pirru’ narra asalto previo a la muerte de Mariana Levy

‘El Pirru’ concedió una entrevista a Matilde Obregón donde recordó que antes de la muerte de la actriz Amor Real, planeaban mudarse a Buenos Aires una semana después.

“Sufrimos dos asaltos, en el primero nos quitaron los relojes y eso, nos asustaron (...) en el último fue el día más triste de mi vida, se me cayó el mundo, absolutamente cambió todo”.

De acuerdo con la expareja de Ana Bárbara íban a festejar a María, hija de Mariana Levy, pero quedaron atorados en el tránsito, donde fueron interceptados por un hombre con una pistola mientras viajaban con su familia y amigos.

“Nos quitamos el reloj, se los di, de una manera discreta para que las niñas no se dieran cuenta. Pero no se fue, veía en las ventanas traseras, nos empezó a analizar. Nunca entendí qué pasó por su mente, nos amenazó”.

Mariana Levy se bajó de la camioneta para pedir ayuda en una clínica, llamó a la policía y cuando se regresó se sentó antes de que el sujeto se acercara de nueva cuenta, contó.

“Ella empezó a respirar muy fuerte, todos gritaron, no pudo contener el sentimiento de responsabilidad porque llevábamos niñas, amigas de su hija (...) Arranqué, me subí a la banqueta, entre árboles y postes logré meterme en un estacionamiento a la fuerza, luego me detuve”.

En ese momento la actriz se “veía muy mal” y ‘El Pirru’ le pedía “respirar”, al no reaccionar, la llevó a una clínica mientras chocaba con otros coches, cuando llega al hospital gritó por auxilio, pero uno de los médicos dijo que ya había fallecido.

“La pusieron en un consultorio, en una camita, ahí me quedé un tiempo (...) Le reclamé que me dejara con los niños, luego le pedía perdón. Fue un amor muy padre, fuerte y comprometido”.

Posteriormente, José María le habló a Talina Fernández para informarle de la muerte de Mariana Levy: “Luego llegó un comandante, me llevó para rendir declaración y no estuve en el velorio con ella por estar atorado”. Según ‘El Pirru’ atraparon al delincuente y él tuvo que reconocerlo.

¿De qué murió Mariana Levy?

‘El Pirru’ y Talina Fernández coincidieron en la misma versión de que la causa del fallecimiento de Mariana Levy fue un infarto agudo al miocardio, también conocido como fulminante.

Mariana Levy tenía 39 años y tres hijos: María Lopez Levy, José Emilio Fernández y Paula Fernández. A los últimos dos los crió la cantante Ana Bárbara.