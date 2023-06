¿De qué murió Mariana Levy, actriz e hija de Talina Fernández?

El fallecimiento de Talina Fernández, también conocida como ‘La dama del buen decir’, reavivó en la memoria de los espectáculos la repentina muerte de su hija Mariana Levy en 2005.

Mariana, la única mujer de tres hermanos, fue una actriz y cantante que inició su carrera artística en la década de los ochenta.

Su interpretación en varios melodramas mexicanos le dio el reconocimiento de premios como un Premio TVyNovelas en 1991.

Taliana Fernández fue madre de Mariana Levy. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

¿Qué le pasó a Mariana Levy?

En vísperas del Día del Niño, Mariana Levy y José María Fernández ‘El Pirru’, esposo de la actriz, se dirigían a Six Flags para celebrar con María, hija de Mariana y Ariel López Padilla, y algunas amigas esta festividad.

Tras avanzar una corta distancia desde su casa en Lomas de Chapultepec hacia el sur del entonces Distrito Federal, un alto los detuvo en el cruce de Montes Urales y Prado Sur.

Pocos segundos después se percataron de que unos hombres estaban asaltando a los automóviles vecinos, lo cual asustó mucho a Mariana quien enseguida se bajó del auto para buscar ayuda.

De acuerdo con el testimonio de Talina Fernández, la actriz de 39 años corrió hacia un policía que estaba custodiando un edificio cercano, pero al regresar al auto sufrió un infarto fulminante.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’ ‘me voy a desmayar’ y cae muerta”, relató quien fuera conductora del programa Hoy.

Pese a que los servicios médicos intentaron reanimar a Mariana con RCP, no hubo respuesta favorable pues la muerte de la cantante había sido casi inmediata.

Mariana Levy falleció a los 39 años. (Foto: Cuartoscuro)

Talina contó en una entrevista que recibió la noticia de la muerte de su hija mientras se preparaba para entrar a grabar al set.

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra Casa, que estaba ella ahí y se fue porque se embarazó, entonces yo me estaba maquillando y me habló Pirru y sollozaba y yo no le entendía y me decía: ‘nos asaltaron’…”, contó la conductora.

Cuando Talina llegó al lugar vio el cuerpo de Mariana en el suelo, pues minutos antes los paramédicos recientemente habían intentado salvarla.

Entre las confesiones que hizo Talina respecto al fallecimiento de Mariana, señaló que la ausencia de su única hija siempre estaría presente hasta que ella también ‘partiera’.

“El dolor va a existir hasta que yo me muera, pero ese dolor, que es de un tamaño inconmensurable, está aquí adentro. Lo saco en las noches, cuando me voy a dormir, en el cajón del buró, tengo una foto de Mariana y le cuento mi vida, le platicó y lo guardo, porque una cosa es tener dolor y otra cosa es ser ‘sufridita’”.

Mariana Levy Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005. (YouTube / Talina Fernandez Oficial)

¿A qué se dedicaba Mariana Levy?

Mariana Levy debutó en 1982 en la telenovela Vivir Enamorada a la vez que formó parte de la agrupación juvenil Fresas con Crema.

Su carrera en los melodramas mexicanos continuó en producciones como Rosa Salvaje (1987), El Vuelo del Águila (1994), Amor Real (2003).

Además actuó en series como Mujer, Casos de la Vida Real (1994-2002) y Nuestra Casa (2002-2005). En total, trabajó en 17 telenovelas, tres series de televisión, una película y una obra de teatro.

Algunos de los galardones que recibió Mariana Levy, tanto en vida como tras su fallecimiento, fueron: