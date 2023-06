PERFIL: ¿Quién era Talina Fernández, ‘La dama del buen decir’?

Este 28 de junio, tras haber sido hospitalizada de emergencia, falleció la actriz y conductora Talina Fernández a los 78 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo Jorge ‘Coco’ Levy, quien aseguró que Talina padecía una enfermedad que deterioró rápidamente su salud.

Talina Fernández fue reconocida por su participación en varias telenovelas y la conducción de programas de televisión.

¿Cuál fue la trayectoria de Talina Fernández?

Talina Fernández fue una actriz y conductora mexicana que nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México, previo a incursionar a la industria del entretenimiento, estudió en el Instituto Nacional de Cardiología.

Sin embargo, al descubrir que no era su pasión, dejó atrás sus estudios. En 1970, fue descubierta por el actor argentino Raúl Astor, quien la invitó a formar parte del programa La Cosquilla. Desde aquel entonces, Talina Fernández se dedicó a la televisión.

En 1972, Fernández incursionó en la pantalla chica con la telenovela de Las Gemelas (1972), producción en la que compartió créditos con Andrés García, entre otros. A partir de aquella participación, comenzó a trabajar en otros programas como Mi pequeña soledad (1990), Tenías que ser tú (1992), entre otros.

Sin embargo, Talina Fernández dejó un lado la actuación a principio de los 2000 para enfocarse a trabajar como conductora de televisión. Uno de sus primeros programas fue Hasta las mejores familias, producción en la que aparecía con la actriz fallecida Carmen Salinas.

Dos años después fue conductora del programa Nuestra Casa, en el que aparecía con su hija Mariana Levy, quien falleció en 2005.

En la actualidad Talina continuaba con sus labores dentro de la industria del entretenimiento, en 2020 se incorporó al programa Sale el Sol, pero dos años después abandonó el programa. También fue una de las concursantes de MasterChef México en 2020. Contaba con su propio canal de Youtube en el que compartía entrevistas y anécdotas sobre su vida personal.

¿Por qué le decían ‘la dama del buen decir’?

La actriz y conductora contó en una entrevista para Ventaneando que el origen del apodo se remonta a los inicios Noche a Noche, a finales de 1980 y principios de 1981, programa que conducía junto con Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco.

“Cuando yo hice el programa Noche a noche, que fue fantástico para mí, Luis de Llano era uno de los productores, tenía un productor diario y tenían que hacer una entrada diferente”, relató.

Talina se incorporó al programa cuando tenía 36 años por tanto la conductora señaló que no podían describirla con ciertos adjetivos.

“Yo ya tenía 36 años, por lo que no podían decir ‘la juvenil Talina Fernández’, entonces yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio Velasco y los dos españoles pues no me permitían ni decir ‘ok’, tenía que cuidar el lenguaje castellano”, detalló en la entrevista.

El mote trascendió y la caracterizó durante años por su manera diplomática y amable de dirigirse tanto al público como en entrevistas.

Sin embargo la actriz confesó en entrevista que era un sobrenombre descriptivo y que era lo contrario a su manera de hablar.

“Soy una mujer muy mal hablada, pero muy mal hablada y lo usó para calificar...”

Talina Fernández y su trayectoria como conductora

‘La dama del buen decir’ marcó una prolífica carrera en la conducción durante casi cuarenta años con producciones como: