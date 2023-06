Natanael Cano revela cuánto le cobraría a AMLO por un concierto

Natanael Cano reaccionó a las críticas que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional durante una de sus conferencias mañaneras contra el género de los corridos tumbados del cual él es uno de los mayores exponentes.

El intérprete -quien está próximo a lanzar el álbum Nata Montana- ha inspirado a una generación de artistas como Peso Pluma que cantan temáticas sobre el narcotráfico o con relación a algunos personajes como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, así como las armas, ya que afirma que es una cultura en la que creció.

Es por ello que confió que en algún momento tuvo un acercamiento del mandatario y reveló cuánto le cobraría por sus servicios. “Tuve una oferta del presidente, quería que le cantara, que cuánto cobraba. Le dije que yo lo hacía gratis para él y ahí se quedó la plática”, dijo en entrevista con El Universal. ¿Veremos a Natanael Cano en el Zócalo de la CDMX?

Natanael Cano respondió las declaraciones de López Obrador sobre su música. (Foto: Instagram @natanael_cano)

¿Qué dijo AMLO sobre los corridos tumbados?

Aunque López Obrador aseguró que su gobierno no busca prohibir el género, busca orientar a los jóvenes sobre sus letras para hacerles ver que no todo es color de rosa ya que el consumo de drogas, como el fentanilo, a la larga destruye.

“A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes o a los cantautores, pero no me importa”, dijo entonces al asegurar que hay canciones que fomentan estas prácticas que están de moda. “Nada de música buena ondita, ni avanzada, ni rebelde. No, eso no es la felicidad”, agregó.

Enfocado en mantener las costumbres y tradiciones en los mexicanos, argumentó que hay otras formas de triunfar sin afectar a otros. “Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto quiénes promueven todo eso”.