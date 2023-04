Corridos de Peso Pluma que hacen alusión al ‘Chapo’ y el narco: ‘En la sangre traigo el 701′

‘¡Y pura doble P!’: Actualmente, Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial gracias a sus corridos tumbados, género que está ganando fuerza sobre todo en los jóvenes.

No obstante, sus canciones y algunas presentaciones musicales han sido criticadas en múltiples ocasiones ya que hacen apología al narcotráfico y enaltece a traficantes de drogas como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Dentro de los también llamados ‘corridos bélicos’, hay canciones como ‘Ch y la pizza’, de Natanael Cano, donde se habla sobre el exlíder del Cártel de Sinaloa, misma que cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

En el caso de Peso Pluma, no solo ha honrado al ‘Chapo’ con su música y sus shows; también ha hecho alusión a otras figuras destacadas en el mundo del narcotráfico.

Peso Pluma en una presentaciónen Monterrey. (Foto: Instagram / @pesopluma)

¿Qué canciones de Peso Pluma hacen apología al narcotráfico?

Peso Pluma ha tocado en más de una canción temas como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y, de forma figurada o indirecta ha nombrado a algunos líderes y exlíderes de cárteles mexicanos.

El joven de 23 años, a pesar de ser originario de Guadalajara, tiene a su familia en Badiraguato, Sinaloa, sitio de donde proviene Joaquín Guzmán Loera, a quien engrandece en algunos temas.

‘AMG’

Esta es una canción en la que colabora con Natanael Cano y Gabito Ballesteros en la que hace alusión a un vehículo de la marca Mercedes Benz, mismo que usaba Ovidio Guzmán.

“Mercedes AMG / Clase G-63 / Lo que un día soñé / Todo ya me lo compré”, se escucha en uno de los versos. En la canción también se habla del ‘empoderamiento’ a base de dinero y popularidad con las mujeres.

‘Igualito a mi apá'

Otra colaboración de Peso Pluma, ahora con el grupo Fuerza Régida, habla de un personaje que heredó cierto poder de su padre, quien es respetado en la ciudad donde se encuentran, por lo que siempre está protegido.

Se dice que, aunque no lo mencione, en esta canción se refiere al respeto que tienen ‘Los Chapitos’ en Sinaloa. Entre los versos, dicen:

“Y aunque soy muy tranquilo / Buen respaldo he tenido / Se topan con la gente / Que siempre me ha de cuidar / Lo vuelvo a mencionar / Igualito a mi apá”.

‘El Azul’

Acompañado de Junior H, Peso Pluma hace alusión en este tema a ‘El Chapo’ Guzmán, mencionando el 701, número con el que se identifica al narcotraficante gracias a que con este apareció en una lista de los hombres más ricos del mundo.

“En la sangre traigo el 701 / Melena de león / Pues vengo de uno / Siempre amafiado / Pues no somos culos”, se escucha en la canción.

‘El Gavilán’

En este tema, Peso Pluma, acompañado de Luis R. Conriquez y Tony Aguirre, se habla explícitamente de Guzmán Loera.

“Y pa’ chambear con don Iván / Soy de la gente del Chapo Guzmán / No me muevan que me puedo enojar / Y me les presento, soy el Gavilán”, dice.

Siempre Pendientes

De nueva cuenta, Peso Pluma colabora con Luis R. Conriquez en este tema que, al igual que en el anterior, enaltecen la figura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán como líder de uno de los cárteles del narcotráfico más importantes.

“GL / Traigo en las cachas orgullosamente / Mandan los jefes”, “Cuido la plaza del señor Guzmán / Y al Piyi traigo de anillo de seguridad” son solo algunas de las frases que se mencionan en la canción.