Amenazan de muerte a Peso Pluma: Concierto en Tijuana podría cancelarse

Tijuana, BC, 12 de septiembre. - Cerca de las 01:45 horas de la madrugada de este martes 12 de septiembre se reportó la presencia de una manta con amenaza de muerte dirigida al cantante Peso Pluma; esto en el puente ubicado sobre la prolongación calle Segunda, en el fraccionamiento El Mirador de Playas de Tijuana.

“Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarse el día 14 de oct. porqué será tu última presentación esto por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madre”, se lee en una manta blanca con letras rojas que firma el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana ya hay una persona detenida por este hecho, la cual fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal arribaron al lugar para resguardar la zona, remover la manta y resguardarla.

Minutos después se localizaron dos mantas más también dirigidas a Peso Pluma, colocadas en la colonia Libertad y en la Vía Rápida, ambas con el mismo mensaje de amenaza.

El cantante tiene fecha para presentarse el próximo jueves 14 de octubre en el Estadio Caliente, como parte de su tour “Doble P”.

La alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, aseguró esta mañana que se reforzará la seguridad del Estadio Caliente y sus alrededores el día del concierto.

”Nosotros vamos a tener la misma seguridad que tenemos o un poco más en los conciertos por parte de Guardia Nacional, Estado y Municipio, su seguridad personal ya depende de él y vamos a ver cómo se desarrolla la investigación en los próximos días para tomar en consideración si se lleva a cabo el concierto o no”, afirmó la presidenta municipal.

Esta no es la primera vez que el CJNG amenaza a un artista relacionado con los narcocorridos. El 10 de febrero del año en curso un grupo de hombres armados irrumpió en la Plaza 2000 mientras se realizaba la firma de autógrafos del Grupo Arriesgado, el cual tenía presentación al día siguiente, el 11 de febrero en el Estadio Chevron.

Si bien, la autoridad señaló que el hecho no tuvo relación con un ataque directo a la agrupación de origen sinaloense, sino con el robo a un comercio, horas después, en la madrugada del 11 de febrero se localizó una manta sobre el boulevard Cuauhtémoc, con amenazas directas al grupo musical.

“Arturo González ‘Panther Bélico’ de Grupo Arriesgado, aquí no es para que andes de bélico, ni con tus corridos, aquí se tiene dueño, no somos corrientes, por eso no te matamos, fue aviso. Aquí no estás en tus terrenos ni con tu gente, tienes las horas contadas para irte de Tijuana, así que ve y agarra tu pistola y tu radio para que cantes corridos donde puedas, porque aquí te cas a chingar a tu madre. ATT: CJNG”, se leía en la intimidación.

Arturo González, líder de Grupo Arriesgado, realizó un video en vivo a través de sus redes sociales, donde mencionaba que tras los hechos sus compañeros lo habían abandonado y por lo tanto él se presentaría solo en el escenario al no temerle a las amenazas.

No obstante, ese mismo día, a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Tijuana notificó que se cancelaba el concierto de Grupo Arriesgado e invitados especiales por motivos de seguridad.

También en febrero, casi una semana después, se canceló otro evento de este tipo, en esa ocasión se trataba de la presentación de Edén Muñoz, El Fantasma, Roberto Tapia y, el propio Peso Pluma.

En ese hecho no hubo una amenaza pública, solo un comunicado de la empresa Tapia Entertainment, misma que unos días atrás intentó presentar a Grupo Arriesgado.

“Hacemos del conocimiento que desafortunadamente el concierto del día sábado 4 de marzo del presente año a realizarse en el estadio Chevron, no podrá llevarse a cabo, toda vez que ha sido cancelado pese a la venta de boletos, desafortunadamente la inseguridad y amenazas hacia otros eventos no ha venido afectando y no cumplimos con la meta para realizar este evento”, refería el texto que no especificaba si hubo otra amenaza a los artistas.

En Tijuana son varios los grupos delictivos que operan, tal como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix, las dos cédulas del Cártel de Sinaloa (Hijos de El Chapo; Mayo Zambada), así como el Cártel de Ensenada.

La mayoría de ellos no limita sus operaciones criminales a esta ciudad, teniendo presencia en casi toda Baja California, como en Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada, en especial en las zonas serranas, donde elaboran drogas sintéticas como cristal o fentanilo, las cuales tienen como destino Estados Unidos.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad de Tijuana determine si continúa en pie la presentación de Peso Pluma, el cual no ha emitido ningún mensaje en torno a la amenaza por su presentación el 14 de octubre en el Estadio Caliente.