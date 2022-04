Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50, escribe canción a Debanhi Escobar

A los famosos que se han pronunciado después que se diera a conocer la desaparición y muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León se suma la voz de Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50, quien subió a sus redes un tema dedicado a la joven.

“Me tiene demasiado sensible el caso de #debanhiescobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música”, afirmó el cantante en su publicación, que tiene como imagen la ilustración de la última vez que se le vio con vida.

Debanhi, de 18 años, desapareció el pasado 9 de abril después de asistir a una fiesta con sus amigas. Su cuerpo fue encontrado hace unos días en la cisterna contigua a un hotel en la carretera; su caso se investiga como feminicidio.

“Hoy dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus ser queridos y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre”, agregó.

¿Qué dice la canción de Edén Muñoz?

Las estrofas del tema marcan una búsqueda entre la desesperanza, aunque también denotan emociones como la tristeza, la añoranza y el sentimiento de falta. Entre las más de 200 mil personas que han reaccionado, destacan Sherlyn, Sandra Echeverría y Yuridia.

“Cuanto silencio en la casa, sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo. No me sabe vivir si tú no estás”, son los primeros versos interpretados por Muñoz.

Quien se presentará el próximo 28 de mayo en la Arena de la Ciudad de México junto a la Banda MS y seguirá su gira por ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, el 29 julio, continúa.

“No voy a rendirme, te lo prometí. No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando no descansaré. Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar”, compuso Muñoz.