Evelyn Salgado coloca a Guerrero a la vanguardia en prevención ante la temporada de ciclones 2026

Para colocar a Guerrero a la vanguardia en materia de Protección Civil frente a la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda instaló la Comisión Permanente de Análisis Meteorológico, única en su tipo en el estado, con el objetivo de fortalecer el seguimiento climático con información precisa, además de ampliar la capacidad de análisis y anticipar la toma de decisiones ante fenómenos que puedan representar riesgos para la población.

“No podemos evitar los fenómenos naturales, pero sí podemos saber cómo reaccionar ante ellos. La prevención salva vidas. Tenemos este consejo para tomar decisiones siempre en beneficio del pueblo guerrerense”, afirmó la mandataria estatal al señalar que esta Comisión Permanente permitirá que el monitoreo meteorológico se mantenga como un mecanismo constante de coordinación, prevención y alerta.

La gobernadora destacó que el propósito es consolidar una cultura de prevención que llegue a cada región, comunidad y municipio del estado. “Queremos que cuando termine esta administración quede arraigada en Guerrero la cultura de la Protección Civil”, expresó.

Para esta temporada de ciclones, las autoridades informaron que se pronostica la formación de entre 18 y 21 fenómenos hidrometeorológicos en el Océano Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar categorías de gran intensidad. En tanto, para el Océano Atlántico se prevén entre 11 y 15 ciclones tropicales.

Por su parte, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, Facundo Gastélum Félix, informó que, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado, se ha dado mantenimiento al drenaje sanitario en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cutzamala de Pinzón, mediante una inversión estatal superior a los 7 millones de pesos, beneficiando a más de 123 mil habitantes con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones.

Durante la reunión, el subsecretario de Protección y Prevención de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra presentó el Plan General de Operaciones para Riesgos Hidrometeorológicos 2026, con un enfoque preventivo y participativo para salvaguardar a la población ante fenómenos naturales mediante capacitaciones, foros, talleres e intervenciones en zonas de riesgo.

También se dio a conocer el reporte de la temporada de incendios forestales 2026, en la que se contabilizan 130 siniestros y una superficie afectada de 31 mil hectáreas, así como más de 10 mil 800 jornales empleados en labores de combate, detalló la Conafor.

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, expuso que se ha trabajado de manera permanente en territorio para intervenir zonas de riesgo, consolidando una estrategia preventiva basada en información técnica que permita anticipar escenarios y fortalecer la capacidad de respuesta del estado.

En el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales, el meteorólogo Fermín Damián Adame llamó a mantenerse atentos al comportamiento climático y advirtió que este año se espera una temporada de lluvias con mayor abundancia de agua, particularmente durante agosto, septiembre y octubre.

En este sentido, la gobernadora Evelyn Salgado pidió a la población no hacer caso a noticias falsas, mantenerse informada a través de cuentas oficiales e implementar medidas preventivas como identificar refugios temporales y elaborar un plan familiar de emergencia.

Asistieron a la sesión el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo; así como representantes de la Guardia Nacional, Conafor, Conagua, SICT y presidentes municipales, entre otras autoridades.