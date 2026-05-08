‘Es una lástima que hayamos tardado tanto en volver’: Así fue el primer concierto de BTS en CDMX

Durante la primera fecha, los cantantes de BTS dedicaron algunas palabras a sus fans en español. (Foto: Gema Rojas/ Cuartoscuro)

BTS, el fenómeno mundial, está de vuelta en México y, aunque para muchas fanáticas se siente como una primera vez —especialmente para quienes en 2017 aún no formaban parte del fandom y se unieron durante la pandemia—, este concierto representa también el encuentro de distintas generaciones unidas por la música, quienes encontraron en las letras del grupo un refugio, paz y, para muchos, un sentido de pertenencia.

Desde temprano, el ARMY comenzó a llegar al Estadio GNP Seguros, donde miles de fanáticos de todas las edades se reunieron para dar la bienvenida al esperado regreso de BTS a México.

Un regreso que el ARMY mexicano llevaba casi diez años esperando. Con filas enormes para conseguir mercancía oficial y cientos de fans intercambiando freebies, la emoción se sentía en cada rincón. La audiencia no podía esperar más para vivir este momento.

Así lucía el Estadio GNP Seguros previo al inicio del primer concierto de BTS. (Foto: Gema Rojas).

Desde el año pasado, cuando J-Hope pisó tierras aztecas con su ‘Hope on the Stage Tour’, el integrante quedó sorprendido por el cariño del ARMY mexicano: la euforia, el compromiso y, sobre todo, el amor incondicional que demuestran hacia cada integrante.

Este regreso llega con mayor madurez, no solo para RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, sino también para las miles de fanáticas que crecieron viéndolos a través de la pantalla de un celular o una computadora, sintiéndose acompañadas por sus canciones y entendiendo que, al otro lado del mundo, alguien podía comprender exactamente lo que estaban viviendo.

¿Cómo fue el primer concierto de BTS en la CDMX?

“2! 3!” Luces fuera, armybombs en lo alto y el concierto finalmente comienza con las primeras notas de Hooligan. El tan esperado show arrancó en medio de gritos, lágrimas y una emoción que el ARMY mexicano llevaba años guardando.

En las primeras interacciones de la noche, los integrantes de BTS sorprendieron al ARMY mexicano al dirigirse completamente en español. RM fue el primero en encender los ánimos al pedir más gritos por parte de los fans, mientras Jungkook, V y Jimin también se sumaron a la conversación para invitar al fandom a disfrutar del concierto de forma segura y vivir cada momento al máximo.

Siguiendo el setlist que han presentado durante esta gira, BTS interpretó las esperadas canciones sorpresa. El público mexicano explotó de emoción con ‘Boy in Luv’ y ‘So What’, siendo esta última una de las más disfrutadas de la noche gracias a la energía y conexión que lograron junto al fandom.

BTS salió al escenario y pidió a las ARMY disfrutar el momento. (Foto: Gema Rojas).

El grupo surcoreano también retomó una dinámica que ha dado de qué hablar en sus conciertos recientes: pedirle al público que baje el celular para disfrutar realmente el espectáculo.

Bajo esa misma línea, V advirtió en un español sorprendentemente fluido que únicamente se acercaría a interactuar con las personas que no tuvieran el teléfono en la mano y estuvieran viviendo el momento junto a ellos. La respuesta del ARMY mexicano fue inmediata: cientos de armybombs iluminaron el estadio mientras las pantallas bajaban poco a poco.

Ya en la recta final del concierto, los integrantes dedicaron unas palabras especiales al público mexicano, dejando uno de los momentos más emotivos de la noche: “Los extrañé muchísimo. Han pasado nueve años desde la última vez que los vimos y qué felicidad reencontrarnos después de tanto tiempo… Gracias a ustedes fui muy feliz hoy", dijo RM.

“Quiero decirles en español lo feliz que estoy en este momento. Amo muchísimo al ARMY de México y espero que ustedes también me amen mucho. Ustedes son la razón de mi vida, son mi todo”, añadió V, tras él fue el turno de Jimin.

“No sabía que aquí serían tan increíbles. Ustedes sí saben disfrutar, son los mejores. ¡Viva México! Los amo más que a nadie", dijo. Entonces, SUGA tomó la palabra: “Es una lástima que hayamos tardado tanto en volver. En la siguiente gira, les prometemos que México va a estar en la lista.”

Finalmente, J-Hope habló: “Nunca olvidaré ‘Hope on the Stage’, pero esta noche estuvieron increíbles. Ustedes son los mejores, los amo.”

El primer concierto de BTS en México desató una ola de emociones entre miles de ARMYs que viajaron desde distintas partes de la República e incluso de otros países para conseguir un boleto y formar parte de una noche única e irrepetible. Un espectáculo donde BTS volvió a demostrar por qué su conexión con el fandom trasciende el idioma, la distancia y el tiempo