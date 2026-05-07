‘Esta es la oficina presidencial’: ¿De qué hablaron Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional?

Así fue la reunión de Claudia Sheinbaum con los integrantes de BTS (Foto: EFE/EPA/BigHit Music)

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió nuevos detalles de la reunión que sostuvo con BTS en Palacio Nacional, luego de que unas 50 mil personas se congregaran en el Zócalo para saludar a los idols desde uno de los balcones del histórico recinto.

En un video publicado por la presidenta de México en sus redes sociales, se muestran algunos de los temas que intercambiaron los integrantes del grupo de k-pop con la mandataria durante su visita.

¿De qué hablaron Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional?

Uno de los temas principales fue el posible regreso de BTS a México en 2027, algo que Sheinbaum ya había insinuado durante el saludo desde el balcón de Palacio Nacional.

“Les dije: ‘Soy transmisora de una demanda popular, que es que regresen el próximo año’. Hablaron entre ellos y dijeron: ‘Sí, sí regresamos el próximo año’”, recordó Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 7 de mayo.

La presidenta también reveló cuál es la percepción que los integrantes de BTS tienen sobre México. “Les pregunté: ‘¿Les gusta México?’, y me dijeron: ‘México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo. Estamos muy contentos de estar aquí’”.

Horas más tarde se difundieron clips del encuentro, donde se aprecia parte de la interacción de la mandataria con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

Tras llegar a bordo de camionetas negras, los integrantes saludaron a Sheinbaum uno por uno y le entregaron un vinil, con el que posteriormente posó la presidenta en una fotografía publicada en redes sociales.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”, escribió la mandataria.

BTS recorrió Palacio Nacional junto a Sheinbaum

Durante el encuentro, Sheinbaum también habló sobre su llegada a la presidencia de México. “Todos los presidentes han sido hombres, pero yo soy la primera mujer presidenta”, expresó ante los integrantes de BTS, quienes la felicitaron e, incluso, le aplaudieron.

“Esta es la oficina presidencial, pasen”, expresó la mandataria durante el recorrido. Una vez dentro, se sentaron en círculo para continuar la conversación. “Realmente amamos México; todo mundo ama México”, comentaron los integrantes del grupo surcoreano.

Más adelante, la presidenta los invitó a salir al balcón de Palacio Nacional para saludar al ARMY reunido en el Zócalo y enviar un mensaje a través del sistema de audio en Plaza de la República.

Tras el saludo, Sheinbaum entregó un reconocimiento a BTS en nombre del Gobierno de México. Antes de despedirse, también les comentó que en Palacio Nacional viven 16 gatos.

Por último, los integrantes agradecieron la invitación con una reverencia, como parte de la tradición de su cultura. Entre los momentos que más llamaron la atención estuvo el cálido abrazo que Jimin dio a la presidenta durante la despedida.

“Son unos jóvenes muy sencillos, modestos y tranquilos”, expresó Sheinbaum sobre la visita del grupo surcoreano.

El primer concierto de BTS en México será este jueves 7 de mayo en el Estadio GNP. Las otras fechas programadas —todas agotadas— serán el sábado 9 y domingo 10 de mayo.