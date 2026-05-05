Otra baja en la ‘La Mansión VIP’: Maza Clan abandona el reality tras arranque; ‘¡ya no den ni un peso!’

La Mansión VIP vivió un nuevo quiebre con la salida de Maza Clan, quien abandonó el reality tras un episodio de tensión transmitido en vivo. El hecho se produjo a pocos días de la final, en un contexto donde la convivencia ya mostraba señales de desgaste entre los participantes.

Durante la transmisión de La Mansión VIP, el influencer interrumpió la dinámica del programa, se retiró el micrófono y expresó su intención de salir. En ese mismo espacio, pidió a la audiencia suspender el envío de dinero mediante superchat: “Ya no den ni un peso por mí, gente, me vale verg…”. La producción intentó retomar el control, sin lograr revertir su decisión en ese momento.

El influencer de Sinaloa, cuyo nombre verdadero es Alan Alapizco, se fue del reality show por la puerta de la lavandería y una voz oficial anunció: “En este momento Maza Clan ha abandonado la mansión. Aquí no se permitirán las faltas de respeto a La Mansión VIP”.

¿Por qué se fue Maza Clan de ‘La Mansión VIP’?

El episodio se detonó tras la incorporación de nuevos invitados —Lonche de Huevito y Willito, peleadores de Supernova 2026— en una etapa avanzada del programa.

La entrada modificó la interacción dentro de la casa y coincidió con un cambio en la conducta de Maza Clan, quien comenzó a mostrarse distante y, aparentemente, celoso cuando en un saludo le pidieron a Willito que le diera un beso a Sol León.

Maza Clan, que estaba en medio de una dinámica en la cual estaba esposado a Sol León, se la llevó a jalones y expresó “¡qué beso ni que la v*rga".

Más tarde, él decidió retirarse las esposas y expresó su intención de abandonar el reality por un motivo personal: “Te dije que extrañaba a mi esposa… tengo seis días que no me manda mensaje, y con eso me estoy volviendo loco, ¿tú crees que me voy a esperar otros seis?”.

El punto de mayor tensión se produjo cuando desobedeció la instrucción de colocarse nuevamente el micrófono. “No puedo”, respondió. A partir de ese momento, dirigió comentarios contra la dinámica del programa y contra la audiencia que continuaba participando económicamente.

“La gente sigue donando, a ver si se hace pendej… la gente”, dijo en otro fragmento del live. También advirtió que dañaría la casa si no lo dejaban en paz.

Todos los famosos que se han ido de ‘La Mansión VIP’

La salida de Maza Clan se suma a una serie de episodios que han definido el desarrollo del reality:

Niurka: Primera eliminada; abandonó junto a Bruno Espino tras un conflicto en vivo con la producción.

Queen Buenrostro: segunda eliminada por votos.

Daniel Borjas : Expulsado tras una agresión física contra Aldo Arturo durante una discusión.

: Expulsado tras una agresión física contra Aldo Arturo durante una discusión. Naim Darrechi : Salida voluntaria previa al incidente que derivó en la expulsión de Borjas.

: Salida voluntaria previa al incidente que derivó en la expulsión de Borjas. Michelle Lando : Tercera eliminada por votación del público (4,507 puntos).

: Tercera eliminada por votación del público (4,507 puntos). Maza Clan: Salida en medio de un episodio de tensión en vivo.

Estos eventos ocurrieron en un periodo corto, marcado por ajustes en la convivencia y decisiones disciplinarias dentro del programa.

HotSpanish es el influencer detrás de la organización del nuevo reality 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué participantes quedan en ‘La Mansión VIP’?

Estos participantes siguen en La Mansión VIP:

Agustín Fernández

Aída Merlano

Alfredo Adame

Aldo Arturo

Carlos Alberto

Eli Esparza

Jessica Sodi

Katy Cardona

Rocío Sánchez

Sol León

Suavecito (Luis Guillén)

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP’?

La Mansión VIP en vivo se transmite a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish, con señal continua 24/7.

El sistema de votación se realiza mediante superchat durante las transmisiones. Cada participación debe incluir el nombre del concursante precedido por el símbolo “#” para ser contabilizada.