‘La Mansión VIP’: Dónde ver EN VIVO, lista completa de participantes y todo sobre el reality show

Los participantes de La Mansión VIP pasarán un mes dentro de la casa, en donde tendrán actividades a lo largo de la semana. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

¿Te gustó La Granja VIP o La Casa de los Famosos? Entonces es posible que disfrutes de La Mansión VIP, un nuevo reality show organizado por el youtuber HotSpanish, en el cual participan 16 personalidades.

Desde polémicos actores como Alfredo Adame hasta influencers, entre las que destaca Sol León, forman parte de los huéspedes en La Mansión VIP, quienes estarán dentro de una casa durante un mes, el cual comienza a correr este domingo 12 de abril.

Al igual que otros reality shows, los 16 participantes deberán realizar una serie de actividades a lo largo de la semana. La mejor parte es que este programa se puede ver a través de YouTube.

Alfredo Adame es uno de los participantes confirmados en La Mansión VIP. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué actividades hay en La Mansión VIP?

El influencer HotSpanish explicó, mediante su cuenta de Instagram, que los 16 concursantes estarán divididos en dos equipos diferentes, los cuales se formarán de manera aleatoria.

La idea de esta dinámica es que cada ‘team’ pueda enfrentarse entre sí en las diferentes actividades que hay a lo largo de la semana, mediante las cuales pueden obtener beneficios como una buena comida o el cuarto VIP. Las actividades del reality show por día son las siguientes:

Lunes : Competencia por la comida de la semana. Los ganadores comen bien; los perdedores sobreviven.

: Competencia por la comida de la semana. Los ganadores comen bien; los perdedores sobreviven. Martes : Compiten por el cuarto VIP; los perdedores van a la cárcel.

: Compiten por el cuarto VIP; los perdedores van a la cárcel. Miércoles : Competencia por dos poderes de la semana. Con uno deciden quién está en riesgo y con el otro quién cambia de cuarto.

: Competencia por dos poderes de la semana. Con uno deciden quién está en riesgo y con el otro quién cambia de cuarto. Jueves : Robo del cuarto VIP. En esta dinámica, además, los espectadores deciden a quién invitan a la habitación.

: Robo del cuarto VIP. En esta dinámica, además, los espectadores deciden a quién invitan a la habitación. Viernes : Reto de puntos; en este, la persona con el poder decide quién entra en riesgo. Además, se realiza una fiesta.

: Reto de puntos; en este, la persona con el poder decide quién entra en riesgo. Además, se realiza una fiesta. Sábado : Nominaciones cara a cara.

: Nominaciones cara a cara. Domingo: Expulsión.

Al igual que sucede en otros programas de televisión, la persona que sale de La Mansión VIP es seleccionada por los espectadores mediante votaciones, las cuales se habilitarán a través del super chat de YouTube.

¿Cuál es el premio en La Mansión VIP?

Los famosos estarán dentro de La Mansión VIP durante un mes, en el cual buscan permanecer debido a que al final hay un premio millonario, según dio a conocer HotSpanish en un video que compartió en redes sociales.

“Un reality 24/7 por un mes... donde el público decide qué pasa dentro de la casa... Al final un solo ganador se va a llevar 2 millones de pesos. Esto es La Mansión VIP”, comentó el creador de contenido.

Además de este premio al ganador de La Mansión VIP, los espectadores también tienen la posibilidad de llevarse dinero, puesto que el influencer rifará 100 mil pesos repartidos en 20 premios de 5 mil pesos cada uno.

Para ello, solo debes seguir pasos muy sencillos: suscribirte al canal de HotSpanish y activar las notificaciones; seguir a La Mansión VIP en TikTok, Facebook e Instagram; y unirte al grupo de WhatsApp.

La Mansión VIP EN VIVO: ¿Dónde ver el reality show de HotSpanish?

Para ver el reality show no es necesario contar con una suscripción a ninguna plataforma de streaming, ya que La Mansión VIP se emite mediante el canal de YouTube de HotSpanish Vlogs, completamente gratis.

Hasta ahora no se ha compartido la hora en la que comenzarán las actividades diarias; sin embargo, se espera que sea en el mismo horario de su estreno: a las 8:00 de la noche.

Niurka Marcos estará en La Mansión VIP. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Lista OFICIAL: ¿Quiénes están en La Mansión VIP?

Los participantes de La Mansión VIP no solo son influencers; en el reality show también están algunas celebridades de la televisión mexicana. Aquí te dejamos el listado oficial: