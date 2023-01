¿Quién es HotSpanish, el influencer que acabó en el MP tras reto que mandó a joven al hospital?

El influencer HotSpanish retó a una persona en Jalisco a que tomara una bebida de ron con chile Carolina Reaper, el más picoso del mundo, a cambio de 2 mil pesos. Todo acabó con el joven que aceptó el desafío en urgencias y el tiktoker fue presentado en el Ministerio Público.

“El reto de hoy terminó mal, por eso no hay video por ahorita pero todo bien”, publicó en Facebook HotSpanish, con una fotografía de él detenido, aunque la persona afectada desistió de presentar cargos. Además, más tarde agregó que el joven del reto no le dijo que tenía una úlcera y por eso se sintió mal.

Al salir del hospital, en el video de Tik Tok se observa que le da 20 mil pesos, “te quiero alivianar por el mal rato”.

HotSpanish fue presentado ante el Ministerio Público tras retar a una persona a beber un 'shot' con Carolina Reaper. (Foto: Facebook / HotSpanish).

¿Quién es HotSpanish?

HotSpanish es uno de los amigos de ‘Fofo’ Márquez, con quien ha grabado algunos videos. El influencer nació en 1989 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán y se dedica a crear contenido, sus primeros videos en Tik Tok son de 2020, en especial son bromas pesadas. Actualmente residente en Estados Unidos.

Roberto González Manso es conocido en redes sociales por videos en los que ofrece recompensas monetarias a personas para que realicen retos que han llegado a ser un poco riesgosos, usualmente en el centro comercial Plaza Patria en Zapopan, Jalisco.

Además del reto del ‘shot más picante del mundo’, también ha recorrido las calles para desafiar transeúntes con el One Chip Challenge, reto viral que tiene advertencias en Estados Unidos por sus potenciales daños a la salud, ya que consiste en comer papas picantes, contienen la variedad de chile Carolina Reaper y “escorpión”.

El Departamento de Policía de DunWoody, en Estados Unidos, advirtió que el consumo de esta fritura puede causar: tos severa, asma, ardor grave en los ojos y la boca, vómitos, daño esofágico, dolor de pecho, palpitaciones e incluso ataques cardíacos.

'One Chip Challenge' es el reto que consiste en comer la papa más picante del mundo. (TikTok HotSpanish) (TikTok HotSpanish)

En sus redes se encuentran videos como:

Millonario hace llover dinero desde su camioneta por agradecimiento.

Millonario regala dinero si intercambias de pareja un minuto en el paraíso.

Millonario regala dinero si duras dos minutos bajo el hielo.

Millonario reta a fresona a destruir su bolsa de marca por dinero.

Él también fue a la Copa Mundial de Futbol en Qatar, donde contó su experiencia con entradas VIP de 3 mil dólares (alrededor de 56 mil pesos) para los partidos.

En 2017 HotSpanish se vio envuelto en una polémica, ya que en compañía de Ben ‘El Gringo’, estuvieron con Juan Luis Lagunas Rosales, bloggero conocido como Pirata de Culiacán, el día que fue asesinado en un bar en Jalisco, donde fue atacado con armas de fuego. Grabaron un video juntos y era la segunda vez que se encontraban.

HotSpanish es músico y youtuber. (Foto: Tik Tok / @hotspanishmx)

“Volteo y escucho pa pa pa pa pa... Sientes como que vas a morir. Entonces me paro, me escondo detrás de algo y veo que hay una puerta por detrás y corro”, relató HotSpanish en un video.

Roberto González ha incursionado en la industria musical con temas como ‘Interesada’ y ‘Quiero’. Empezó desde 2018 con el estreno de su álbum Hilda, el cual contiene algunos de los éxitos más sonados de su carrera.

Su pareja es la youtuber Melissa Ríos, con quien tiene un canal llamado Romeli, recientemente publicaron la ‘revelación de sexo’ de su segundo bebé.

Su cuenta en Youtube cuenta con alrededor de 5 millones de suscriptores, en Tik Tok tiene 14 millones y en Facebook lo siguen 9.7 millones.

HotSpanish ofreció 2 mil pesos a cambio de tomar el shot más picante del mundo. (Foto: Tik Tok / @hotspanishmx).

Bloquean a HotSpanish de Instagram

A través de su cuenta de Tik Tok, el influencer reportó que su Instagram había sido suspendida, hizo para recuperar sus seguidores, la cual no salió como esperaba.

“Pedí una ayuda, les dije que si me ayudaban a conseguir un millón de seguidores en menos de 24 horas en mi nueva cuenta repartiría dinero”, el influencer reveló que logró conseguir su objetivo en menos de cuatro horas.

A pesar de ello, la celebración de su nueva cuenta se interrumpió, ya que Instagram suspendió nuevamente su perfil.

“Ya no me puedo meter a la cuenta, me pide un correo que no puse. No entiendo quien esta detrás de esto, veo que lo de mi primera cuenta hubieron reportes de personas que tal vez me tienen odio o algo”, puntualizó el HotSpanish.

Aseguró que tiene un “nudo en la garganta” por no poder acceder a su nueva cuenta con la misma cantidad de seguidores que tenía la original, “da coraje que la gente se quiera aprovechar del trabajo de uno”.

El creador digital sospecha que hay personas por las cuales la red social bloqueó su cuenta. “Ahí les estaré si hacemos una nueva dinámica o que estaremos haciendo”, puntualizó HotSpanish.

En nuevo intento, en Facebook ofreció a sus fans cien mil pesos si lo lograba conseguir un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, “este reto del shot más picoso salió bastante caro”. Tras lograrlo, lanzó todo ese dinero desde el techo de su camioneta.