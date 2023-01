¿Qué es el Carolina Reaper, el peligroso chile que llevó a una persona al hospital en Zapopan?

Un reto del influencer conocido como HotSpanish salió muy mal este fin de semana: el creador de contenido convocó a las personas a tomar una bebida elaborada con chile y ron a cambio de 2 mil pesos, lo cual acabó con una persona intoxicada en urgencias médicas y el tiktoker en el Ministerio Público. El ‘shot’ tenía un ingrediente muy peligroso: el Carolina Reaper.

Roberto González Manso, amigo de ‘Fofo’ Márquez conocido como HotSpanish, es famoso por sus videos en redes sociales donde ofrece dinero a las personas a cambio de cumplir con algunos retos, en esta ocasión propuso un riesgoso desafío con un alimento en el centro comercial Plaza Patria en Zapopan, Jalisco.

Según comentó previamente en Instagram, la bebida del desafío estaba preparada con el chile Carolina Reaper, además, detalló que “el shot de chile más picoso del mundo” era una botella transparente de 45 mililitros que contenía un 65 por ciento de alcohol y en su interior se observaban varias piezas de ese pimiento picante:

“Este paquete me llegó desde Inglaterra, pero no podía llegar a México directo porque no fuera permitido, mi hermano, se lo mandé a Estados Unidos y le pagué el vuelo para que viniera”.

HotSpanish ofreció 2 mil pesos a cambio de tomar el shot más picante del mundo. (Foto: Tik Tok / @hotspanishmx).

En sus redes sociales mostró una fotografía del preparado: “Es el shot de chile más picoso del mundo. Es un chile, es el Carolina Reaper, es como la papa picosa pero con alcohol, entonces imagínense, el alcohol tal cual ya hace que te queme la garganta ahora imagínense con chile. Miré a alguien que lo probó y ya se andaba, no sé”.

Bebida con chile lleva a persona a urgencias

La persona que cumplió el reto de HotSpanish en Jalisco primero firmó una responsiva, el influencer le preguntó si tenía algún problema del corazón.

A los pocos segundos comenzó a presentar sudoraciones, malestar estomacal,bebió leche para tratar de que pasara el malestar; momentos después se sentó en la banqueta y al ver que no podía mantenerse en pie, el tiktoker llamó a los Servicios Médicos Municipales de Zapopan, quienes lo trasladaron a la Cruz Verde para un lavado gástrico.

En el video de Tik Tok se observan ambos al salir del hospital después de 4 horas: “estuvo horrible, la panza se me empezó a hacer ácido”. HotSpanish le preguntó si lo volvería a hacer, “no”, contestó sin dudarlo. “Te quiero alivianar por el mal rato”, agregó antes de entregarle 20 mil pesos al joven afectado.

HotSpanish La persona que cumplió el reto comenzó a experimentar malestar. (Foto: Tik Tok / @hotspanishmx).

Aunque el influencer fue presentado en el Ministerio Público, para determinar su responsabilidad, la persona afectada desistió de presentar cargos.

“El reto de hoy terminó mal por eso no hay video por ahorita pero todo bien ya les explicaré”, publicó en Facebook HotSpanish, con una fotografía de él detenido.

HotSpanish fue presentado ante el Ministerio Público tras retar a una persona a beber un 'shot' con Carolina Reaper. (Foto: Facebook / HotSpanish).

¿Qué es el Carolina Reaper?

En 2013 Carolina Reaper rompió un récord Guinness: se estableció como el más picoso del mundo, es un cruce entre un Sweet Habanero y un Naga Viper.

“Se describe con un sabor afrutado y dulce con un toque de canela y matices de chocolate, además de picante”, describen en la página de Guinness World Records.

Este chile es una creación de Ed Currie de PuckerButt Pepper Company, quien comenzó a cultivar chiles como pasatiempo, aunque su interés aumentó después de enterarse de que la capsaicina tenía potencial como medicamento para combatir el cáncer.

Se han desarrollado otros que se afirman más picantes, como Pepper X y Dragon’s Breath, pero su capacidad no ha sido verificada en Guinness World Records.

Carolina Reaper aparece en el Guinness World Records como el chile más picante del mundo. (Guinness World Records)

¿Qué tan picoso es el Carolina Reaper?

La sustancia responsable de la sensación de enchilarse es la capsaicina de los chiles, los cuales pican más o menos según la cantidad que contiene; es un compuesto irritante para los mamíferos que se usa como analgésico, anticancerígeno, antioxidante y hasta en el gas pimienta.

En el artículo ¿Por qué nos pica el chile?, los investigadores José Luis Velasco Bolom, Ana Estela Pérez Mejía y Ramón Garduño Juárez explican que el grado de picor de un alimento se conoce como pungencia y se mide con la Escala Scoville, creada en 1912 por el doctor Wilbur L. Scoville.

“Los valores en unidades Scoville indican cuantas veces se tiene que diluir un extracto del chile en cuestión para que la pungencia de la capsaicina ya no sea detectable por un panel de expertos”, es decir, “para que ya no pique”, exponen en el artículo.

Según esta medición, el Carolina Reaper registra 2.2 millones de unidades Scoville, mientras que un jalapeño puede obtener entre 2 mil 500 y 8 mil.

El chile fresco más picoso en México es el habanero, el cual tiene Denominación de Origen en la península de Yucatán (Yucatán, Campeche y Quintana Roo) y alcanza de cien mil a 580 mil Unidades Scoville.

Productos que contienen Carolina Reaper

El Carolina Reaper es ingrediente del producto The World’s Hottest Shot, que se vende en Reino Unido por alrededor de 15 libras (340 pesos), es ron infusionado por tres meses en estos chiles. En sitios web de venta en línea se advierte:

“Este producto es extremadamente caliente y puede causar irritación de la piel y/o la boca. El shot más caliente del mundo está destinado exclusivamente a adultos y debe mantenerse fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. No lo consuma si padece afecciones cardíacas, respiratorias o digestivas o cualquier otra enfermedad grave. Consúmalo bajo su propio riesgo.”

Este chile se encuentra presente también en ‘la papa más picante del mundo’, del reto viral de Tik Tok One Chip Challenge, el cual ha encendido alarmas en las autoridades de Estados Unidos, debido a que puede traer graves riesgos a la salud, e incluso la muerte, de las personas que lo realizan. Esta papa tiene la variedad de Carolina Reaper y “escorpión”.

El Departamento de Policía de DunWoody, en Estados Unidos, advirtió que el consumo de esta fritura puede causar: tos severa, asma, ardor grave en los ojos y la boca, vómitos, daño esofágico, dolor de pecho, palpitaciones e incluso ataques cardíacos.

Con información de Juan Carlos Huerta Vázquez.