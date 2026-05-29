Trump critica a esposa de Joe Biden por no ayudarlo cuando creyó que sufría un derrame

Joe Biden reveló que padece un cáncer de próstata meses después de haber dejado su cargo como presidente en la Casa Blanca.

Donald Trump criticó este viernes 29 de mayo a la ex primera dama Jill Biden por no haber ayudado a su esposo, Joe Biden, cuando creyó que este estaba sufriendo un “derrame cerebral” durante el debate presidencial de 2024.

Las palabras del republicano se producen después de que la ex primera dama revelara en una entrevista que, al ver el mal desempeño de Biden durante el debate televisado con Trump, se asustó al pensar que algo malo le estaba sucediendo.

“Dice que pensó que estaba sufriendo un ‘derrame cerebral’ y otras cosas muy graves, y aun así nunca subió al escenario para ayudar a su atribulado esposo, como haría cualquier buena esposa”, escribió en la red Truth Social.

Trump agregó que “lo único que no mencionó fue lo bien” que le estaba yendo a él ante el “casi total colapso” de Biden.

En una entrevista con la cadena CBS publicadad el miércoles 27 de mayo, Jill Biden explicó que cuando estaba viendo el debate se asustó por la actuación de su marido, que se mostró por momentos incoherente y desorientado.

“Estaba asustada porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes... ni después. Nunca lo he visto así desde entonces. No sé qué pasó. Quiero decir, cuando lo vi, mientras lo observaba, pensé: ‘¡Dios mío, le está dando un derrame cerebral!’, y eso me asustó increíblemente", explicó.

La debacle de Biden en ese debate contra Donald Trump, que coincidió con las crecientes dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo, disparó las presiones dentro del Partido Demócrata que desembocaron en la decisión del entonces presidente, que tenía 81 años, de renunciar a su campaña de reelección y pasar el relevo a la vicepresidenta, Kamala Harris, quien acabó perdiendo en las urnas frente a Trump.

¿Qué sabemos de la salud de Joe Biden?

Fue en mayo de 2025, cuatro meses después de dejar la Casa Blanca, cuando el expresidente Joe Biden reveló que padecía un cáncer de próstata.

El equipo de Biden admitió que el cáncer del expresidente era agresivo, pero remarcaron que el tratamiento para combatirlo, basado en hormonas, ha probado ser efectivo en otros pacientes.

En octubre de 2025, un portavoz de Joe Biden informó que el exmandatario se sometería a un tratamiento de radioterapia por 5 semanas, esto por la presencia de metástasis en los huesos.