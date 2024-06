‘¿Quién es peor?’ Trump y Biden dejan de lado las propuestas y se atacan en el primer debate

Mientras Donald Trump aseguraba que lo que hizo en su Gobierno con la economía, la frontera y la salud fue ‘de lo mejor’, Joe Biden lo miraba con enojo, y varias veces le reclamó el cinismo por la forma en la que su gestión trató a los migrantes y a los militares retirados, entonces los dos abrieron una interrogante: ¿quién pasará a la historia como uno de los peores presidentes de Estados Unidos?

Trump, el expresidente que perdió las elecciones de 2020 ante Biden, dijo que él dejó una de las economías más poderosas del mundo, sin inflación y con buen ingreso de dinero gracias a los aranceles que impuso a China. Además, dijo que la frontera con México era la más segura del mundo gracias a medidas como el tercer país seguro.

Sin embargo, Biden replicó que eran mentiras, que el país “estaba hecho un desastre” cuando comenzó su gestión, además de que recordó las acusaciones que tiene en su contra y por las cuáles se le declaró culpable en semanas recientes.

Las propuestas fueron pocas, y los ataques, así como los ‘resbalones’ de Joe Biden con líneas repetidas, toses, declaraciones erróneas y una congelación prolongada, protagonizaron el debate de este jueves 27 de junio.

Y hubo un momento del debate en el que ya no importaban las propuestas ni las preguntas de los moderadores, sino quién es el peor presidente de Estados Unidos.

El primero en ‘golpear’ fue Trump, quien aseguró que la gestión de Biden es “sin duda la peor presidencia de la historia de nuestro país. Ni siquiera deberíamos debatir el asunto”, luego de que se le atacara por la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021 y su presunta responsabilidad.

Biden respondió, y aseguró que no se puede permitir que alguien que considere que los hombres que atacaron el Capitolio son “buenas personas” no puede ocupar la Presidencia, y aseguró que ya no tiene los suficientes apoyos de republicanos.

Trump responsabilizó a Biden por la inflación y cómo afecta a las personas afroamericanas y sectores vulnerables. Aseguró que con su economía “todo iba perfecto”, y que “lo que tenemos que ver es el daño que le ha hecho a los negros porque abre la frontera, se meten los migrantes, les roban el empleo y yo les anuncio que veremos peores cosas”.

En ese momento Biden ‘se calentó', y dijo que si no había inflación fue porque Trump arruinó la economía y que no había empleos. Aseguró que él dio empleos a personas afroamericanos, además de que dio apoyos económicos a personas en condiciones vulnerables.

“El peor presidente de la historia es él”, dijo Biden, tomando como respaldo las opiniones que recaudó de académicos y especialistas.

Como respuesta, Trump le dijo que él era el peor presidente y que no había debate, ya que había “destruido” al país por su política migratoria.

“Él (Biden) lo que quiere es destruir al país o ganarse a toda esa gente como electores. Si vuelve a ganar la presidencia este país se acabó, es el peor y por mucho”, dijo Trump.

“Búsquenlo en línea, 158 académicos que estudian a los presidentes decidieron quién era el peor, y él es el peor, es un hecho. Él dirá que no es cierto pero así votaron ellos”, respondió Biden.

Finalmente, Trump dijo que tiene encuestas en su poder que califican a Biden como el peor mandatario, mientras que él está entre los mejores, y si gana las elecciones “seguramente” será el mejor presidente de la historia, debido a que nadie más generó la economía que él logró.

Resumen del debate presidencial de EU: ¿Qué temas discutieron Biden y Trump?

Estos fueron algunos temas clave del debate entre Trump y Joe Biden:

Guerra entre Israel y Hamás

Durante una discusión sobre la guerra de Israel contra Hamás, Biden caminó sobre la cuerda floja. El presidente buscó enfatizar su apoyo a Israel tras el mortal ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, designado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y su presión para una mayor moderación en las operaciones militares israelíes en Gaza.

La campaña de Israel allí para erradicar a Hamás ha provocado una crisis humanitaria y ha dividido a los demócratas, desatando críticas sobre el manejo de la guerra por parte de Biden por parte de votantes jóvenes y progresistas, partes clave de la coalición electoral del partido.

No se puede permitir que Hamás continúe, afirmó Biden.

Trump dijo que se debería permitir a Israel “terminar el trabajo”. También adoptó un tono más aislacionista en política exterior, instando a Biden a exigir que los aliados de la OTAN en Europa contribuyan más a la defensa.

“Se ha vuelto como un palestino, pero no les gusta porque es un palestino muy malo, es débil”, dijo Trump.

Biden respondió: “Nunca había escuchado tantas tonterías”.

Escándalos legales

A mitad del debate, Biden comenzó a criticar a Trump por sus problemas legales, una situación sin precedentes en unas elecciones estadounidenses. Trump es el primer expresidente condenado por un delito grave y enfrenta tres acusaciones penales más.

“La única persona en este escenario que es un delincuente convicto es el hombre al que estoy mirando en este momento”, dijo Biden.

Un jurado de Manhattan declaró a Trump culpable de falsificar registros comerciales para ocultar un pago a cambio de silencio a una estrella de cine para adultos y espera la sentencia.

Biden citó directamente el pago de dinero de Trump a la actriz Stormy Daniels, acusando al expresidente de “tener relaciones sexuales con una estrella porno mientras su esposa estaba embarazada”.

“No tuve relaciones sexuales con una estrella del porno”, respondió Trump.

Trump también respondió a Biden por mencionar su condena al señalar que el hijo del presidente, Hunter Biden, también es culpable de un delito grave, en su caso por obtener ilegalmente un arma de fuego mientras era adicto a las drogas. Trump continuó diciendo, sin proporcionar ninguna evidencia, que el propio Biden enfrentaría un proceso.

Restricciones al aborto

Más tarde en el debate, ambos discutieron sobre el aborto, otro tema decisivo en la campaña, y Biden calificó el papel de Trump en la ola de restricciones sobre el procedimiento como una “cosa terrible”. Trump nombró a tres de los jueces de la Corte Suprema que ayudaron a revocar las protecciones federales al aborto en Roe v. Wade.

Trump dijo que el fallo de la corte acababa de dejar la cuestión del aborto en manos de los votantes de los estados.

Biden encontró su equilibrio más tarde cuando habló sobre la atención a los veteranos, atacando a Trump por comentarios presuntamente diciendo que los soldados estadounidenses caídos eran “tontos” y “perdedores”.

“Estaba de pie con su general de cuatro estrellas y me dijo que usted le había dicho: ‘No quiero entrar allí porque son un montón de perdedores y tontos’. Mi hijo no era un perdedor. No era un tonto. Tú eres el tonto. Tú eres el perdedor”, dijo Biden, haciendo referencia a su difunto hijo Beau Biden, que murió de cáncer y sirvió en el ejército.

Trump respondió negando la cita y diciendo que Biden debería disculparse con él.

Biden se burló de eso y dijo que “ha hecho más por los veteranos que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos”.

Disputa económica

Los votantes han calificado la economía como uno de los temas definitorios de la campaña. Las encuestas muestran que los votantes se muestran escépticos respecto del historial de Biden a pesar del sólido crecimiento del empleo y las inversiones en manufactura e infraestructura, mientras que una inflación históricamente alta ha causado estragos en los hogares estadounidenses.

“Teníamos una economía que estaba en caída libre. La pandemia fue muy mal manejada”, dijo Biden, señalando el historial del expresidente. “Lo que teníamos que hacer era intentar recomponer las cosas y eso es exactamente lo que empezamos a hacer”.

Trump defendió sus recortes de impuestos, que expirarán el próximo año, diciendo que allanaron el camino para un auge del mercado de valores.

“Les di el mayor recorte de impuestos de la historia. También les di el mayor recorte regulatorio de la historia”, dijo Trump.

El dólar subió frente a sus principales pares, ya que los candidatos intercambiaron críticas, y el peso mexicano y el yen japonés, entre las monedas globales, se debilitaron. El indicador de Bloomberg sobre el dólar subió a nuevos máximos del año.

Con información de Bloomberg.