¡Después de 9 años! Encuentran con vida a Merari Olea Varela; la joven desapareció en 2017 en Morelos

Luego de casi una década de incertidumbre, autoridades de Morelos y colectivos de búsqueda confirmaron la localización con vida de Merari Olea Varela, joven que fue reportada como desaparecida en 2017 en el municipio de Cuautla, Morelos, cuando tenía apenas 15 años de edad.

De acuerdo con información oficial emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, Merari, quien actualmente tiene 24 años, fue localizada el pasado martes 26 de mayo.

Tras su hallazgo, la joven quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia Fiscalía, mientras se llevan a cabo los protocolos correspondientes para garantizar su atención integral y su proceso de reintegración familiar.

Las autoridades agradecieron el apoyo de la ciudadanía y la difusión constante de la ficha de búsqueda a través de redes sociales, acciones que contribuyeron de manera significativa a mantener vigente el caso y facilitar su localización.

Merari Olea Varela desapareció hace 9 años en Cuautla

Merari Olea Varela desapareció el 24 de junio de 2017 en Cuautla, Morelos. Desde entonces, su fotografía y datos generales permanecieron activos en plataformas oficiales y fiscalías de la región oriente del estado.

Con el paso de los años, el caso tomó relevancia gracias a la insistencia de colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes mantuvieron viva la exigencia de búsqueda en un contexto donde los hallazgos con vida después de periodos tan prolongados son poco comunes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias de su desaparición, su estado de salud actual ni los lugares donde permaneció durante este tiempo.

Fuentes oficiales señalaron que, en este tipo de casos, la información relacionada con el sitio del hallazgo y las posibles líneas de investigación se mantiene bajo reserva para proteger la integridad física y emocional de la víctima, garantizar su privacidad y evitar afectaciones a las investigaciones en curso.

La noticia generó una amplia reacción en medios regionales y plataformas digitales, donde usuarios y colectivos la calificaron como un mensaje de esperanza para las cientos de familias que continúan buscando a sus seres queridos en Morelos y en otras partes del país.