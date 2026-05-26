Javier May nombra a nuevo secretario de Seguridad; ¿qué sabemos sobre el cambio en gabinete de Tabasco?

Alejandro Leal López inició su carrera en la entonces Policía Federal, donde participó en operaciones especiales de seguridad. (Perfil de X de Javier May).

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez designó este martes a Alejandro Leal López como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como a Omar Castañeda Ríos como comisionado de la Policía Estatal, en lo que representa el segundo relevo en la dependencia durante la actual administración estatal.

Los cambios ocurren luego de que el lunes el propio mandatario anunciara la salida de Serafín Tadeo Lazcano como titular de la SSPC, a quien agradeció por su labor al frente de la corporación.

Tadeo Lazcano había sido nombrado secretario de Seguridad el 15 de febrero de 2025, tras la salida de Víctor Hugo Chávez Martínez, quien regresó a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de permanecer en el cargo desde la administración del exgobernador Carlos Manuel Merino Campos.

Antes de ellos, la dependencia estuvo encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario que renunció en 2024 y actualmente permanece preso en el penal federal de El Altiplano, señalado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.

Durante la formalización de los nombramientos, previo a la reunión de la Mesa de Paz, donde diariamente se evalúan las acciones de seguridad en la entidad junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno, Javier May aseguró que con estas designaciones se dará continuidad a la estrategia de seguridad en favor de las familias tabasqueñas.

“Con ellos vamos a continuar la estrategia para la seguridad de las familias tabasqueñas”, expresó el gobernador.

Al asumir el cargo en 2025, el gobierno estatal destacó que Tadeo Lazcano contaba con más de 30 años de experiencia en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde se desempeñó como policía judicial federal y comandante en estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

¿Quién es Alejandro Leal López?

Ahora, Alejandro Leal López toma las riendas de la SSPC con más de 20 años de trayectoria en materia de seguridad pública, desempeñándose en áreas operativas, tácticas y de dirección estratégica dentro de instituciones federales.

De acuerdo con la información oficial, inició su carrera en la entonces Policía Federal, donde participó en operaciones especiales de seguridad, vigilancia, protección a funcionarios y seguridad aeroportuaria.

Posteriormente, formó parte de la Guardia Nacional en funciones operativas y ocupó cargos directivos en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y en el Servicio de Protección Federal.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Omar Castañeda Ríos?

Por su parte, Omar Castañeda Ríos, nuevo comisionado de la Policía Estatal, es Maestro en Ciencias Penales y Criminalística y cuenta con experiencia en operaciones policiales y combate a delitos de alto impacto.

En la Policía Federal fungió como titular de aeropuertos internacionales en distintas ciudades del país, coordinando acciones estratégicas de seguridad aeroportuaria y vigilancia federal, además de participar en tareas de atención de objetivos prioritarios.

Después de una crisis de seguridad que se agudizó el gobierno pasado, cuando se rompieron récords en el número de víctimas, actualmente, según datos oficiales, delitos como el homicidio y el secuestro van a la baja, aunque se mantiene un promedio de entre 1 y 2 asesinatos al día, lo que los autoridades atribuyen al “reacomodo” de grupos criminales.

Además, la extorsión o cobro de piso sigue siendo una de las mayores preocupaciones para el comercio y las empresas.