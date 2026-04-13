‘Comandante H’ suma delitos: Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, ahora por peculado

Hernán Bermúdez fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) informó que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Al exfuncionario, también conocido como ‘Comandante H’ o ‘El Abuelo’, y señalado como presunto líder del grupo delictivo ‘La Barredora’, le fue cumplimentada una nueva orden de aprehensión el pasado 7 de abril.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que, a consideración del juez, resultaron suficientes para acreditar la posible participación del imputado en el desvío de recursos públicos.

Tras analizar los argumentos de las partes, la autoridad judicial resolvió iniciar el proceso penal por el delito de peculado, previsto en el artículo 243 del Código Penal, el cual contempla sanciones que van de 2 a 14 años de prisión, además de multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo del monto y las circunstancias del caso.

Asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Bermúdez Requena permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, ‘El Altiplano’, desde donde ha comparecido por videoconferencia.

El juez también fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que concluirá el próximo 12 de agosto de 2026.

Hernán Bermúdez ya enfrenta otro proceso reciente por el delito de desaparición forzada de personas, donde también la Fiscalía obtuvo el auto de vinculación a proceso el 4 de abril en este caso y ya corre el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público continuará recabando pruebas.

¿Cuántos procesos enfrenta Hernán Bermúdez?

El exjefe policiaco enfrenta además otro proceso penal en el terreno local por los delitos de secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravados, presuntamente cometidos durante su gestión al frente de la SSPC.

Se estima que alcanzaría penas que sumarían más 200 años de cárcel, tomando en cuenta todos los delitos que se le atribuyen en el estado.

En ese contexto, el gobierno del estado no descartó que podrían emitirse nuevas órdenes de aprehensión, ya que existen otras investigaciones en curso tanto a nivel estatal como federal.

¿Cuál es la relación de Hernán Bermúdez con ‘La Barredora’?

‘La Barredora’ es un grupo vinculado al incremento de las ejecuciones, tráfico de drogas, secuestros y robos en la entidad durante la administración pasada, en medio de disputas con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El exmando policiaco fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, tras permanecer prófugo por varios meses.

Se desempeñó como titular de la SSPC durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y continuó en el cargo bajo el interinato de Carlos Manuel Merino Campos.

Presentó su renuncia en enero de 2024, en medio de una escalada de violencia en la entidad.