‘No somos una republiquita’: Lula responde a ‘injerencia’ de Trump por designar bandas como ‘terroristas’

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentó este viernes al gobierno de Donald Trump por la clasificación como terroristas de dos bandas criminales brasileñas, una decisión que sacudió el escenario político a poco más de cuatro meses de las elecciones de octubre.

Washington decidió clasificar como terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores organizaciones de narcotráfico de Brasil, después de la visita que realizó esta semana a Estados Unidos el candidato opositor Flávio Bolsonaro, principal impulsor de la medida.

Las fuerzas de derecha, que prometen mano dura contra la delincuencia, celebraron el anuncio de Estados Unidos como un “gol” político de Bolsonaro, mientras Lula reaccionó con firmeza en defensa de la soberanía brasileña y alertó que esta decisión abre la puerta a posibles sanciones económicas e incluso a una intervención militar extranjera.

“No aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita”, dijo Lula de forma enfática durante la inauguración de una planta de fertilizantes en el municipio de Laranjeiras, en el noreste del país.

Lula arremetió contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y lo calificó como “traidor” por viajar a Washington para impulsar una supuesta “intervención” estadounidense en Brasil.

Brasil rechaza injerencia externa en “asuntos internos”

El gobierno brasileño también fijó postura mediante un comunicado oficial redactado en tono severo, en el que afirmó que “la soberanía nacional no es negociable”.

“Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos. Quienes definen cómo se clasifica y se combate la delincuencia dentro de Brasil son los brasileños, con sus instituciones, sus leyes y sus fuerzas de seguridad”, señaló el comunicado.

Tanto Lula como el gobierno recalcaron que Brasil mantiene disposición para colaborar a nivel internacional en el combate al crimen organizado. Incluso, el mandatario reconoció que el PCC y el CV actúan como “terroristas”, pero rechazó cualquier acción unilateral extranjera.

El choque diplomático ocurre apenas tres semanas después de la visita oficial de Lula a la Casa Blanca, donde Trump lo recibió de forma cordial y sostuvo una reunión de tres horas con el mandatario brasileño. Entre los temas abordados destacó el combate al crimen organizado.

Durante ese viaje, Lula descartó que Trump pretendiera intervenir en las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para el 4 de octubre.

Sin embargo, este martes Trump apareció en una fotografía junto a Bolsonaro en la Casa Blanca. Dos días después autorizó la clasificación del PCC y el CV como organizaciones terroristas, una de las principales banderas de campaña de la derecha brasileña.

Flavio Bolsonaro ‘se estanca’ en las encuestas

Para la imagen política de Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), la entrada de Estados Unidos en la campaña podría resultar favorable.

El año pasado, Lula registró uno de sus mejores momentos en las encuestas después de que Trump decretó un aumento de aranceles contra Brasil por motivos políticos, en medio del juicio en el Tribunal Supremo contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien posteriormente recibió una condena por golpe de Estado.

La derecha brasileña recibió la decisión de Washington con entusiasmo, ya que coincide con su discurso de combate frontal al crimen y con la principal preocupación de los brasileños: la inseguridad, según diversas encuestas.

“En un viaje como precandidato hice más por la seguridad de los brasileños que el Partido de los Trabajadores y Lula en sus 17 años de mandato”, celebró Flávio Bolsonaro en un video.

Para Bolsonaro, su visita a Washington también permitió desviar la atención del escándalo que surgió en las últimas dos semanas tras revelarse su cercanía con el banquero Daniel Vorcaro, quien permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el mayor fraude financiero de la historia reciente de Brasil.

El escándalo frenó el crecimiento de Flávio Bolsonaro en las encuestas y volvió a colocar a Lula como favorito rumbo a las elecciones, con una ventaja de cuatro puntos en una hipotética segunda vuelta.