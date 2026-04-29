Muere Ana Luiza Mateus: ¿Quién fue la modelo de Miss Cosmo Brasil que cayó de un edificio?

Ana Luiza Mateus ya había sido nombrada como representante del estado de Bahía en el certamen Miss Cosmo Brasil 2026. [Fotografía. ChatGPT]

La industria del modelaje en Brasil está de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de la modelo y psicóloga Ana Luiza Mateus el pasado 22 de abril, tras caer desde un edificio en la zona de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro.

Sin embargo, la muerte de Ana Luiza Mateus se investiga bajo el protocolo de feminicidio por parte de las autoridades brasileñas. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en el área del inmueble, luego de que vecinos alertaron a las autoridades por ruidos y una posible discusión dentro del departamento.

En el lugar también se encontraba su pareja, quien fue detenido como principal sospechoso. Horas después, el hombre fue hallado sin vida en su celda, donde murió por asfixia tras su arresto. Este hecho complicó el desarrollo de las indagatorias, al tratarse del principal implicado en el caso.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Ana Luiza Mateus en Río de Janeiro?

Las primeras indagatorias señalan que Ana Luiza Mateus sostuvo una discusión con su pareja dentro del departamento ubicado en un edificio de Barra da Tijuca. Los vecinos de la zona reportaron gritos y altercados durante varias horas, lo que motivó el aviso a las autoridades y la movilización de elementos de seguridad.

La discusión ocurrió en el interior del inmueble antes de la caída. Testimonios recabados por la Policía Civil de Río de Janeiro señalan que el altercado fue tenso previo al incidente.

Minutos después de que se realizaran los reportes, Ana Luiza Mateus cayó desde el piso 13 del edificio. Su cuerpo fue localizado en la zona baja del inmueble, en un área común, donde personal de emergencia confirmó su fallecimiento.

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si la caída fue consecuencia de un accidente, un acto voluntario o una agresión.

Luego del incidente y ante posibles acusaciones de feminicidio, la pareja de Ana Luiza Mateus fue detenida como principal sospechoso de la muerte de la modelo.

Horas después del arresto, el hombre fue encontrado sin vida en su celda. Las autoridades señalaron como causa un posible suicidio por asfixia. La muerte del principal sospechoso complicó el desarrollo del caso, al eliminar una de las fuentes directas para esclarecer la muerte de la modelo brasileña.

¿Cómo fue la carrera de Ana Luiza Mateus en Brasil?

Ana Luiza Mateus tenía 29 años y era originaria de Teixeira de Freitas, en el estado de Bahía, Brasil. Se desempeñaba como psicóloga, modelo y maquilladora profesional, con una trayectoria que combinaba la formación académica con actividades dentro de la industria de la belleza.

Estudió psicología y ejercía esta disciplina mientras desarrollaba otras actividades. Su trabajo como maquilladora le permitió integrarse al entorno estético y comercial vinculado al modelaje.

Con el objetivo de consolidar su carrera en la moda, se trasladó a Río de Janeiro, donde buscó oportunidades dentro del sector. En esta ciudad trabajó con agencias, participó en sesiones fotográficas y formó parte de eventos relacionados con pasarelas y promociones de marcas.

Dentro del circuito de concursos de belleza, Ana Luiza Mateus avanzó en su proyección al ser designada como representante del estado de Bahía en el certamen de belleza Miss Cosmo Brasil 2026.

Ana Luiza Mateus mantenía una actividad constante en redes sociales. Compartía contenido sobre maquillaje, rutinas de cuidado personal, ejercicio y sesiones de modelaje, lo que le permitió construir una audiencia y colaborar con marcas del sector.