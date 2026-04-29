Interpol emite ficha de búsqueda contra Erika María ‘N’, suegra de la exreina de belleza Carolina Flores.

Buscan a Erika María 'N' por el feminicidio de la exreina de belleza en Polanco; investigan feminicidio en CDMX. (Redes)

La Interpol emitió una ficha roja para la detención de Erika María ‘N’, quien presuntamente habría cometido feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, el 15 de abril en la Ciudad de México.

“Cualquier información sobre su paradero, comuníquese de inmediato con su autoridad local o con Interpol”, pide la ficha de búsqueda internacional.

En el documento se detalla que Erika María ‘N’ es una mujer mexicana de tez morena clara, mide aproximadamente 1.60 metros de altura, tiene ojos de color café oscuro y cabello castaño.

¿Qué sabemos del feminicidio de Carolina Flores?

Carolina Flores, de 27 años, fue asesinada con un arma de fuego al interior de un departamento en la colonia Polanco.

El caso ganó notoriedad debido a que la participación de Flores en concursos de belleza la llevó a destacar a nivel estatal al conseguir el título de Miss Teen Baja California, en 2017, lo que le permitió representar a su entidad en una etapa nacional.

La Interpol emitió una ficha de búsqueda contra Erika María 'N', suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, asesinada el 15 de abril.

El 23 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el delito se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

“Tras la denuncia presentada el 16 de abril, la institución inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo”, aseguró la Fiscalía en una publicación en la red social X.

Video probaría que Erika María ‘N’ cometió el feminicidio

En un video filtrado y difundido ampliamente en redes sociales, se puede apreciar que presuntamente fue Erka María ‘N’, la suegra de Carolina, quien le disparó en al menos cinco ocasiones en la cabeza.

La grabación documenta que Erika María ‘N’ y su suegra aparentemente discutían sobre algo, aunque son inaudibles sus voces.

Cuando Flores deja la sala y entra a otro cuarto, es que suceden los disparos. Alejandro Sánchez, esposo de la reina de belleza, estaba a metros de distancia y se percató del crimen.

“¡Qué te pasa, ella es mi familia!”, dice a lo que ella responde: “Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no”.