‘Es indignante’: Fiscalía separa a 3 funcionarios por presunta corrupción en feminicidio de Edith Guadalupe

La Fiscalía de la CDMX aseguró que separarán a funcionarios con tal de 'estar a la altura' de las denuncias.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que tres funcionarios fueron separados de sus cargos, luego del feminicidio de Edith Guadalupe.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía, mencionó que los separados de sus cargos son dos policías de investigación y un agente del Ministerio Público.

La funcionaria, que admitió que hubo un retraso de 15 horas de las autoridades para comenzar la búsqueda de Edith Guadalupe, mencionó desde la semana pasada que el caso se debe investigar desde tres frentes: esclarecer el crimen, sancionar cualquier conducta indebida de los servidores públicos y “trabajar para que esto no vuelva a ocurrir”.

Separan a funcionarios de la Fiscalía CDMX por caso Edith Guadalupe: ¿De qué se les señala?

Los tres funcionarios de la Fiscalía de la CDMX que fueron separados de sus cargos serán investigados por presuntos actos de corrupción y omisión en el feminicidio de Edith Guadalupe.

La Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía indagará los actos de corrupción denunciados por los familiares de la víctima, luego de que la madre de Edith Guadalupe denunciara que las autoridades le pidieron dinero “por debajo del agua” para investigar, de lo cual “no hay evidencia contundente”, según las autoridades.

Bertha Alcalde aseguró que la revisión no solo se limitará a la institución, y abarcarán a todas y todos los funcionarios que hayan participado.

“Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con la inmediatez que el caso requería”, reiteró la fiscala al reconocer que hubo interacción entre los funcionarios de la institución y la familia de la víctima.

“Estamos actuando en ambos frentes: para garantizar justicia para Edith, y para asegurar que la institución esté a la altura de lo que la ciudadanía exige”, enfatizó la Fiscalía tras dar más detalles sobre el feminicidio de Edith Guadalupe.