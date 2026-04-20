La capital pierde a sus mujeres

El asesinato de Edith Guadalupe en Benito Juárez no solo exhibe otro feminicidio. Está destapando la posible operación de una red de explotación sexual y trata de mujeres en plena CDMX. Si los testimonios y videos se confirman, no hablamos de un hecho aislado, sino de criminales operando con total impunidad mientras las autoridades dormían. Pero las principales responsables políticas tienen nombre: Clara Brugada y Bertha Alcalde Luján. Una gobierna la ciudad; la otra tiene la obligación de investigar y castigar. Ninguna puede alegar sorpresa. Mientras una familia pedía ayuda urgente, recibió burocracia, lentitud y versiones de presuntas exigencias de dinero para actuar. Si eso se comprueba, sería una degradación intolerable del servicio público. Clara Brugada presume estrategia de seguridad, pero las mujeres siguen siendo asesinadas. Bertha Alcalde Luján ofrece justicia, pero los casos siguen rodeados de dudas, retrasos e impunidad. Y aunque el gobierno presume cifras a la baja, detrás de cada estadística hay una mujer muerta y una familia destruida. ¿Dónde estaba la fiscalía? ¿Dónde estaba el gobierno? ¿Quién protegía a las víctimas? Luego preguntan por qué caen las encuestas de Clara Brugada. Porque cuando asesinan mujeres y la autoridad falla, la ciudadanía pasa factura. Si este caso termina con un culpable cómodo y no con una red desmantelada, quedará claro que en la CDMX no manda la ley: manda la impunidad.

Serrat reconoce a Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum “es una mujer a la que admiro y respeto profundamente”, declaró el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, quien este domingo coincidió con la mandataria mexicana durante su visita al Centro de Supercómputo de Barcelona. Serrat además dijo que la mandataria mexicana es una científica y una mujer preparada; sin embargo, llamó mucho la atención la acotación que realizó: “México es un lugar muy bello donde hacer política es muy difícil”. Vaya verdad.

Abren rendija a reformas anticorrupción

Aunque ya en el Palacio Legislativo todos estiman que con la elección de los tres consejeros del INE se cerrará el periodo ordinario, que concluye el 30 de abril, Ricardo Monreal reveló que todavía podría llegar el paquete de reformas al Sistema Nacional Anticorrupción, que ha preparado el vicecoordinador de su bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, en coordinación con Palacio Nacional. Y no solo eso, sino que anticipó que habría al menos otras 10 reformas legales en la mesa. Parece que habrá un cierre maratónico en San Lázaro.

Cálida bienvenida a Citla de los partidos aliados

Vaya que hubo beneplácito de los partidos aliados por la llegada de Citla –como le llaman las presidentas del país y de Morena a Citlalli Hernández– a la comisión electoral morenista. La senadora Geovanna Bañuelos, “a nombre propio y del PT”, celebró que una mujer “congruente y comprometida con nuestro movimiento” llegue a dialogar. Destacó “su experiencia, sensibilidad política y perfil conciliador” y remató con un “querida amiga, cuentas con nosotros”. Lo mismo hizo el coordinador de los diputados del Verde, Carlos Puente, quien consideró que “es alguien con quien se puede hablar derecho, con quien nosotros nos sentimos muy cómodos”. Cálida, pues, la bienvenida.

Alistan reunión con alto comisionado

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya se encuentra en México y en su primer día en el país se reunió con organizaciones y colectivos de atención a víctimas de violencia. Se espera que el funcionario se reúna con la presidenta Sheinbaum para exponer la crisis de desapariciones en el país que el Comité contra la Desaparición Forzada del organismo multilateral evidenció y que provocó el rechazo de la propia mandataria y de la CNDH guinda.