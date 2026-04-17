Hallan cuerpo sin vida de Edith Váldes en edificio de la BJ; familiares denuncian falta de información

Las investigaciones sobre la desaparición de Edith Guadalupe indican que el guardia de seguridad del edificio negó en un primer momento que Edith haya ingresado a las instalaciones.(Cuartoscuro).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que fue localizado el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe Váldes, de 21 años, desaparecida el 15 de abril.

Familiares de Edith habrían informado a la Fiscalía cual fue su última ubicación: un edificio en la alcaldía Benito Juárez, donde se encontró su cuerpo hoy en la madrugada.

En un comunicado, la Fiscalía aseguró que desde un primer momento que se denunció la desaparición de la joven, se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes, a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas y el apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia C5.

Sin embargo, de acuerdo con N+, uno de los familiares de Edith denunció que se les negó el acceso a cámaras de seguridad y que se les ha estado ocultando información. “Yo sabía que estaba ahí”, aseguró una familiar de Edith.

“Se logró establecer la última ruta conocida de la víctima, incluido su traslado a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez”, detalló la Fiscalía en el comunicado.

Agregó que el viernes 17 de abril a la 1:30 de la mañana se iniciaron las inspecciones ministeriales en el inmueble, donde se aseguraron varios hallazgos para localizar el cuerpo de la joven.

A las 5:30 de la mañana la Fiscalía y sus peritos comenzaron el procesamiento del lugar y del cuerpo.

Las autoridades aseguran que la investigación se realiza bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

En tanto, los familiares bloquearon avenida Revolución el jueves 16 de abril, ya que no se les estaba proporcionando información.

Se les notificó sobre el hallazgo del cuerpo hasta las 8:30 de la mañana de este viernes.

Las investigaciones indican que el guardia de seguridad del edificio negó en un primer momento que Edith haya ingresado a las instalaciones.

Fueron los negocios de alrededor del edificio los que compartieron grabaciones a los familiares, para confirmar la ruta de Edith.

La joven de 21 años salió de la alcaldía Iztapalapa para buscar trabajo y llegó en un mototaxi a un edificio donde después sería encontrada sin vida.

El bloqueo de familiares y amigos sobre avenida Revolución, dirección sur, permanecía activo hasta poco después de las 10:00 de la mañana de este viernes.