Morena respaldará la ley general de feminicidio, asegura Gabriela Jiménez Godoy

Gabriela Jiménez informó que Morena respaldará la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General de Feminicidio.

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, informó que la próxima semana su bancada respaldará la minuta de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General de Feminicidio, la cual ya fue aprobada en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión.

Explicó que esta reforma contempla la modificación del artículo 73 constitucional, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción del feminicidio en todo el país, eliminando las diferencias entre legislaciones estatales que actualmente dificultan el acceso a la justicia y favorecen la impunidad.

Jiménez Godoy subrayó que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción de este delito, ya que actualmente se encuentra regulado de manera diversa en los códigos penales de las entidades federativas.

La legisladora destacó que la reforma dotará al Congreso de la Unión de facultades constitucionales para expedir una legislación general que permita establecer un tipo penal uniforme, definir sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.

Asimismo, señaló que el 90 por ciento de los feminicidios en México son perpetrados por la pareja actual, exparejas, familiares o personas cercanas, lo que evidencia una deuda histórica con las mujeres, marcada por omisiones, impunidad y silencios institucionales.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales informó que, en las próximas semanas, la agenda legislativa incluirá la discusión de una nueva ley en materia migratoria, un paquete de reformas del sistema anticorrupción, así como una reforma en materia aduanera.

Finalmente, adelantó que existen dos reformas en materia laboral, entre ellas la reducción de la jornada laboral, que podrían ser sometidas a votación en el Pleno el martes o miércoles de la próxima semana.