CNTE afirma que maestro herido en enfrentamientos en CDMX perdió el ojo: ‘Condenamos esta represión’

Pese a los enfrentamientos, la CNTE confirmó su asistencia a la mesa convocada por la SEP y la Secretaría de Gobernación. (Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó este martes 2 de junio que el maestro que fue agredido el lunes durante los enfrentamientos en la protesta en la Ciudad de México perdió un ojo tras recibir un bala de goma, por lo que condenó “el acto de represión” del que fueron víctimas.

En entrevista radiofónica, el maestro Luis Alberto López, de la sección 22 de Oaxaca, señaló que la información fue confirmada la noche del lunes por la dirigencia de la Sección 14 de Guerrero, luego de que el profesor resultara herido en las movilizaciones realizadas por integrantes de la CNTE en la capital el país.

Luis Alberto López aseguró que el magisterio acudirá a la mesa de diálogo convocada en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con López, la Comisión Nacional Única de Negociación acordó acudir al encuentro para exponer sus demandas y, al mismo tiempo, condenar lo que calificó como actos de represión contra los manifestantes.

¿Qué dijo la CNTE sobre el maestro lesionado?

Luis Alberto López afirmó que el docente sufrió una lesión grave tras recibir el impacto de una bala de goma en el rostro.

“Anoche la Secretaría General de la Sección 14, la maestra Elvira Vélez, nos confirmó la lamentable noticia de que el compañero perdió el ojo”, declaró durante la entrevista.

El integrante del magisterio también señaló que otro miembro de la CNTE resultó lesionado en la mejilla por el impacto de un proyectil. Según su relato, ambos casos son considerados los más graves entre los registrados durante las movilizaciones.

CNTE condena presunta represión durante protestas

El integrante de la Sección 22 sostuvo que uno de los objetivos de acudir a la reunión con autoridades federales era fijar la postura política de la organización respecto a los hechos ocurridos en la capital del país.

“Nosotros rechazamos estas declaraciones que da el Gobierno Federal, que da el Gobierno capitalino porque pues ya se dio el pasado lunes 25 de mayo cuando la Sección 22 arribó y cómo recibieron a nuestros compañeros estos gases que pues salen prácticamente disparados e impactan en los compañeros todas estas balas de goma, todos estos cartuchos del gas que pues sí son son lesivos, son muy lesivos”, indicó.

Además, rechazó las versiones oficiales que atribuyen las agresiones a presuntos infiltrados y aseguró que cuentan con material fotográfico y videográfico de los acontecimientos.

El maestro López afirmó que existen grabaciones y transmisiones realizadas por integrantes de la organización en las que, según dijo, se observa el lanzamiento de proyectiles hacia los manifestantes.

“Tenemos evidencia de las redes sociales, permite tener muchísima evidencia fotográfica, videográfica y sin duda alguna también hubo algunos comentarios de los compañeros que de los edificios que estaban a un costado salieron algunos disparos de bala de goma”, contó.

Magisterio mantiene diálogo con el Gobierno federal

Pese a los enfrentamientos, la CNTE confirmó su asistencia a la mesa convocada por la SEP y la Secretaría de Gobernación.

Entre sus principales demandas, el magisterio mantiene la exigencia de una ruta para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios en materia educativa y mejoras salariales.

¿Qué pasó el lunes con la CNTE en la CDMX?

Miles de maestros mexicanos se enfrentaron el lunes a un cerco policial en las inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México, donde se registraron empujones con agentes que impedían el acceso a la plaza, en medio de los preparativos para el FIFA Fan Festival a diez días del inicio del Mundial de Futbol 2026.

Los incidentes ocurrieron cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Zócalo, principal plaza pública del país, resguardada por vallas metálicas, bloques de concreto y cientos de policías desplegados en calles del Centro Histórico.

Durante los incidentes se registraron breves forcejeos entre maestros y policías en los accesos al Zócalo, mientras personas embozadas portando tubos lanzaron cohetes y dañaron una grúa.

Varias de las vialidades que rodean el Zócalo permanecían cerradas al paso de los manifestantes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provenientes de diferentes estados del país.

La movilización marca una nueva escalada en el conflicto entre el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y la CNTE, que comenzó el lunes 1 de junio una huelga nacional indefinida para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales.

En el recorrido, miles de docentes corearon consignas contra el gobierno y el operativo de seguridad desplegado en el centro de la capital.

“No nos moverá, ni la presidenta ni los granaderos (policías)”, gritaban los manifestantes mientras avanzaban hacia una plaza donde ya son visibles las estructuras del FIFA Fan Festival, el espacio previsto para reunir a miles de aficionados durante el Mundial.

Con información de EFE