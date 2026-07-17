Nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos’ EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora conocer al onceavo integrante?

La Casa de los Famosos México 2026 inicia el domingo 26 de julio y se transmitirá por Las Estrellas. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

La Casa de los Famosos México está por sumar a un nuevo integrante. La producción del reality ya mostró las señales que acompañan al próximo famoso y los seguidores comenzaron a relacionarlas con posibles nombres antes de conocer la identidad del participante.

El anuncio ocurre después de que Arantza Ruiz fue confirmada como la décima integrante de la temporada. La actriz, bailarina y streamer de videojuegos llegó al programa tras la presentación que realizó Wendy Guevara mediante un enlace.

Con los nuevos objetos mostrados como parte de la dinámica de revelaciones, las teorías sobre quién ocupará el lugar número 11 toman fuerza en redes sociales. Sin embargo, será hasta el anuncio de la producción cuando se conozca al nuevo integrante de La Casa de los Famosos.

Ernesto Laguardia va a estar en la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es el habitante 11 de ‘La Casa de los Famosos México’? Estas son todas las pistas

La identidad del habitante número 11 de La Casa de los Famosos todavía no está confirmada, pero las señales mostradas por la producción ya provocaron teorías entre los seguidores del reality.

El adelanto del próximo participante incluye distintos objetos: una motocicleta, una ola de cerveza, un aro de luz, lentes, una gorra metálica y una mochila negra.

Las apuestas apuntan a Jesús Ángel Pérez, conocido como ‘Ese Pérez’, como el posible nuevo famoso que llegará a la casa.

Será durante el anuncio oficial cuando se conozca si las teorías de los fans son acertadas o si la producción eligió a otra personalidad para integrarse a la cuarta temporada del reality show de Rosa María Noguerón.

¿Dónde y qué hora ver EN VIVO la revelación del nuevo habitante de ‘La Casa de los Famosos’?

La Casa de los Famosos continúa con la presentación de las celebridades que formarán parte de la cuarta temporada. Antes del estreno del reality, la producción mantiene la dinámica de revelar a sus integrantes de manera progresiva y este viernes no es la excepción.

Fecha: viernes 17 de julio de 2026.

viernes 17 de julio de 2026. Hora : 8:28 de la noche (tiempo del centro de México)

: 8:28 de la noche (tiempo del centro de México) Dónde ver: ViX, Las Estrellas, Canal 5 y Canal 9.

En El Financiero Espectáculos también podrás conocer la actualización del nuevo integrante una vez que se realice el anuncio oficial, con todos los detalles de su llegada al reality.

¿Quiénes están en ‘La Casa de los Famosos México’? Lista OFICIAL al momento

Antes de conocer al habitante número 11, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya cuenta con una lista integrada por figuras del entretenimiento. Entre los nombres confirmados hay actores con trayectoria en México, conductores, influencers y personalidades conocidas por sus comunidades digitales. Los participantes anunciados hasta ahora son:

Ernesto Laguardia.

Karina Torres.

Ximena Herrera.

HAldo Rendón.

Moisés Peñaloza.

Cynthia Klitbo.

Yahir.

Flor Vigna.

Masad Altamini.

Arantza Ruiz.

Cynthia Klitbo estará en 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo inicia ‘La Casa de los Famosos México’?

La Casa de los Famosos México comienza el domingo 26 de julio, cuando los habitantes ingresen al inmueble para iniciar la convivencia frente a las cámaras.

Durante la cuarta temporada, los participantes deberán enfrentar nominaciones, retos y eliminaciones hasta que uno de ellos sea elegido como ganador del reality. El estreno será a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Antes de esa fecha, la producción continuará con la presentación de los famosos que completarán la nueva edición del programa. De acuerdo con el calendario de revelaciones, serán 13 los habitantes anunciados antes del primer programa de la temporada. Sin embargo, la gala inicial puede incluir sorpresas.