Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ le tira a ‘La Granja VIP’: “Luego debes tragar tus palabras”

Rosa María Noguerón criticó 'La Granja VIP', ella es productora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía TV Azteca)

En esta esquina La Casa de los Famosos México y en esta otra La Granja VIP: La productora Rosa María Noguerón criticó al reality show de TV Azteca a pocos días de la final de la primera temporada.

Noguerón, que estuvo a cargo de las 3 temporadas de LCDLF México, externó su opinión acerca del programa conducido por Adal Ramones y sus declaraciones no fueron positivas.

Rosa María Noguerón ‘atacó’ a la producción de la competencia cuando fue cuestionada sobre un posible interés de colaborar con alguno de los granjeros ya eliminados.

La productora Rosa María Noguerón está detrás de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo la productora de ‘La Casa de los Famosos México’ sobre ‘La Granja VIP’?

Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México 3 consideró que Manola Diez no tiene ninguna posibilidad de ingresar a la tercera temporada porque su salida de un reality show y la entrada inmediata a otro, no lo considera sano.

Sin embargo, ella reveló que no ha visto ningún programa de La Granja VIP, pero sabe de las fallas técnicas presentadas a lo largo de la primera entrega.

“Somos un gran equipo de gente muy calificada, nos sabemos todas de todo, tenemos buena dirección de cámaras, una excelente producción, cada uno de ellos es profesional (...) Lo más importante es conocer los riesgos de hacer un programa en vivo”, declaró en una entrevista para diferentes medios.

Rosa María Noguerón aseguró que gracias a su experiencia no se cometen errores como transmitir lugares donde no hay nadie o mandar a negros cuando se presenta un corte, fue aquí don de vino la crítica.

“Cuando no tienes las tablas y te atreves a hablar, a juzgar al de enfrente, es una pena porque después debes tragarte tus propias palabras”, en la plática compartida en el canal de Eden Dorantes.

La productora de La Casa de los Famosos no ‘se contamina’ de La Granja VIP y prefiere ‘brincar’ videos que le aparecen en las redes sociales, con le objetivo de no comparar su programa con el de la ‘casa de enfrente’.

“Los números no mienten, al final de todo el público decide quien se queda, por eso LCDLF México es un referente y un fenómeno, sigue siendo el reality show número 1 en nuestro país”.

Adal Ramones, conductor principal de 'La Granja VIP', criticó a 'LCDLF' y la productora le respondió. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Rosa María Noguerón responde a críticas de Adal Ramones sobre ‘LCDLF’

Adal Ramones declaró que en La Granja VIP no iban a existir favoritismo, ni retención de las marcas patrocinadoras durante la primera temporada.

El conductor también aseguró que no existiría manipulación de lo transmitido en el formato 24/7, como “en otros realities’.

Rosa María Noguerón, productora de LCDLF, contestó a estas declaraciones en una entrevista reciente:

“No tiene pruebas para decir algo así, llevamos años trabajando de esta manera, siempre hicimos una competencia digna, las marcas son socios comerciales y están donde ellas quieren (...) las cosas no son así”.

Finalmente, descartó de manera breve y contundente una versión All Stars de la edición mexicana del reality show.