Octavo eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la gala del reality show?

Los participantes de La Granja VIP se enfrentan a una gala de eliminación en medio de peleas y tensiones entre los granjeros, quienes cada vez muestran más descontento con sus compañeros.

Esto principalmente porque Alberto del Río ‘El Patrón’ encaró a Eleazar Gómez en una pelea en el jardín por desacuerdos, pero el luchador profesional tocó y empujó al actor, lo que desató más comentarios agresivos.

Además, Fabiola Campomanes no estuvo de acuerdo en la eliminación de Lis Vega y pidió su salida luego de la expulsión de la famosa cubana.

¿Dónde ver HOY al eliminado de ‘La Granja VIP’?

El octavo eliminado de La Granja VIP se despide a tan solo unos días de que termine el reality show, pues se tiene planeado que dure tan solo 10 semanas.

Para conocer al expulsado de este domingo 7 de diciembre se cuenta con los siguientes sitios de transmisión:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

App de TV Azteca

Disney+ (requiere de una suscripción con costo)

Redes sociales oficiales donde pasa la transmisión 24/7 de La Granja VIP gratis

gratis Publicaciones en redes sociales oficiales

Actualizaciones en El Financiero Entretenimiento

¿A qué hora ver al eliminado de ‘La Granja VIP’ HOY?

En la gala de La Granja VIP de este domingo se recuerdan los momentos más destacados de la octava semana del reality show antes de dar a conocer el nombre del siguiente expulsado.

La hora de inicio del programa de TV conducido por Adal Ramones es a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Aunque media hora antes comienza el preshow, donde la influencer Malleza es la encargada de mencionar a los nominados en riesgo de salir, así como otros detalles de la gala.

¿Quiénes son los nominados de la semana 8 de ‘La Granja VIP’?

La lista de los nominados de La Granja VIP para la semana 8 se construyó desde el lunes después de la prueba del capataz, cuando apareció Lis Vega para dejar El Legado tras su eliminación.

Después surge uno más en El Duelo y posteriormente se completa temporalmente cuando ocurre La Asamblea.

Finalmente, La Salvación y La Traición define el bloque de granjeros en riesgo de salir y para esta semana la ganadora de ese beneficio fue Kim Shantal, quien quitó a Alfredo Adame de la placa y dejó así la lista de nominados:

Fabiola Campomanes (El Legado)

(El Legado) César Doroteo ‘Teo’ (perdedor de El Duelo)

(perdedor de El Duelo) Sergio Mayer Mori (afectado en La Traición)

(afectado en La Traición) La Bea (afectado en la doble Traición)

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Granja VIP’?

La lista de los eliminados de La Granja VIP se compone por los expulsados y por el abandono voluntario de Lolita Cortés debido a un problema de salud relacionado con ansiedad y ataques de pánico.

