Semifinal de ‘¿Quién es la máscara? 2025′ EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver el reality show?

La temporada 2025 de '¿Quién es la máscara?' llegó a la semifinal donde salen dos personajes más. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

‘Fuera máscara, fuera máscara’: Es la frase que se escucha por penúltima vez en la semifinal de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, donde dos participantes más quedan fuera de la competencia.

Los 6 personajes de ¿Quién es la máscara? que se mantienen en la lucha por llegar al último programa del programa de TV suben al escenario para deleitar (o no) al público con una interpretación musical más.

Dos de ellos no continuarán en el reality show y así es como se definen a los 4 finalistas de una temporada donde hubo nuevas reglas, como el botón de salvación.

¿Dónde ver la semifinal hoy de ‘¿Quién es la máscara?’?

La semifinal de ¿Quién es la máscara? 2025 tiene diferentes sitios de transmisión para seguir en vivo todo lo que ocurra en el penúltimo programa y son los siguientes:

Canal Las Estrellas (TV abierta)

VIX Premium (requiere de suscripción con costo)

Publicaciones en las redes sociales oficiales del reality show

Actualizaciones del eliminado y de lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

Anahí volvió como investigadora a '¿Quién es la máscara? 2025'. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

¿A qué hora comienza la semifinal de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

El penúltimo programa de la temporada 2025 de ¿Quién es la máscara? ocurre este 7 de diciembre de 2025.

La hora de inicio del reality show es a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Quiénes son los personajes que suben al escenario en la semifinal de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los 6 personajes de ¿Quién es la máscara? suben al escenario para su performance musical y someterse primero a la votación de los investigadores, posteriormente a la del público.

Ellos se dividen en dos bloques de 3 de los cuales uno de cada uno resulta eliminado de la competencia.

Los participantes de la semifinal son los siguientes:

Metaliebre

Maestro Bops

TropiCoco

Nocturna

Hieny Fer

Carro-Ñero

¿Cómo se decide a los eliminados de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los eliminados de ¿Quién es la máscara? son elegidos mediante el siguiente proceso establecido desde el inicio de la temporada:

Los participantes eligen una canción para interpretar en el escenario, esto lo hacen en bloques de 3 mayormente.

Los investigadores salvan a uno del bloque tras un acuerdo entre ellos.

El público presente en el foro vota por uno de los restantes para salvarlo mediante una tablet.

El menos votado se convierte en el eliminado de la noche.

Carlos Rivera es uno de los investigadores de '¿Quién es la máscara? 2025'. (Foto: corporate.televisaunivision.com/press)

¿Cuándo es la final de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

En la final de ¿Quién es la máscara? 2025 son 4 los personajes que llegan a la lucha por el trofeo del reality show.

El último programa de la actual temporada del reality show está programada para el domingo 14 de diciembre a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

Lista de eliminados de ‘¿Quién es la máscara? 2025′

Hasta el momento son 12 los eliminados de la temporada 2025 de ¿Quién es la máscara? y son los siguientes: