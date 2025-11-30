Personajes eliminados de ‘¿Quién es la máscara? 2025’ HOY EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el reality?

En el programa de '¿Quién es la máscara?' de este domingo participan los 8 personajes que se mantienen en la competencia. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

Los 8 personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 que se mantienen en la competencia suben al escenario en una misma emisión para evitar convertirse en algunos de los dos próximos expulsados.

En la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? se implementó el botón de salvación, nueva regla del reality para evitar la salida de un participante por emisión hasta un máximo de cuatro.

Este beneficio de los investigadores terminó y ahora son dos los personajes eliminados por programa hasta que solo sean 4 quienes lleguen a la gran final.

¿Dónde y a qué hora ver ‘¿Quién es la máscara? 2025’ HOY?

El octavo programa de ¿Quién es la máscara? cuenta con diferentes opciones para seguir todo lo que ocurre en el reality show al momento.

Estos son los sitios de transmisión del reality show:

Canal Las estrellas (TV abierta)

Vix Premium (requiere de una suscripción con costo)

Publicaciones (diferidas) realizadas en las redes sociales oficiales del programa

Actualizaciones y momentos destacados del programa hechos en El Financiero Entretenimiento

La octava emisión del programa ¿Quién es la máscara? se transmite este domingo 30 de noviembre a partir de las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

Anahí puente es una de las investigadoras de '¿Quién es la máscara? 2025'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los participantes que suben al escenario en el octavo episodio de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Semana tras semana, los personajes de ¿Quién es la máscara? deben subir al escenario para interpretar una canción al mismo tiempo que cada uno de ellos realiza un performance.

Para el octavo programa los concursantes que participan son los siguientes:

Metaliebre

Maestro Bops

TropiCoco

Nocturna

Hieny Fer

Samurái

Carro-Ñero

Capibara

Dos de ellos resultan eliminados luego de que el público y los investigadores del reality show no los eligieron.

¿Cómo se decide al eliminado de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

Los eliminados de ¿Quién es la máscara? son elegidos mediante el siguiente proceso:

Los participantes suben al escenario para cantar una tema previamente elegido, esto lo hacen en bloques de 3.

Los investigadores salvan a uno del bloque tras un debate entre ellos.

El público presente en el foro vota por uno de los restantes para salvarlo.

Finalmente, el menos votado se convierte en el próximo eliminado.

Carlos Rivera, Anahí Puente, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita son los investigadores de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?. (Foto: IAGemini/corporate.televisaunivision.com/press)

¿Quiénes son los personajes eliminados de ‘¿Quién es la máscara? 2025′?

La lista de personajes eliminados de ¿Quién es la máscara? antes del inicio del octavo programa son 10, debajo del disfraz hubo actores, presentadores y más.

Estos son los participantes que ya quedaron fuera del reality show (en orden de eliminación):