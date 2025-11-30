Eliminado de ‘Exatlón México 2025-2026′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality show?

Estos son los detalles del eliminado de este domingo de 'Exatlón México 2025-2026'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La competencia entre los circuitos se intensifica con la llegada de nuevos participantes a Exatlón México 2025-2026, quienes se enfrentan a una nueva prueba de eliminación.

El eliminado de Exatlón México de la semana 9 es, sí o sí, uno de los hombres, sin importar si es del equipo Rojo o del Azul, debido a la rotación que existe dentro del reality show.

Y aunque los azules llegan con desventaja numérica, buscan recuperar el terreno perdido ante sus rivales.

¿A qué hora ver la eliminación de ‘Exatlón México 2025-2026’?

La temporada 2025 de Exatlón México sufrió un cambio en su hora de inicio a consecuencia de las galas de eliminación de La Granja VIP.

El reality show deportivo se transmite a partir de las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México y se mantiene así hasta nuevo aviso.

Antonio Rosique volvió como conductor a la nueva temporada de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver al eliminado de ‘Exatlón México’ hoy?

El programa donde uno de los participantes de Exatlón México es eliminado se transmite en diferentes sitios.

La lista completa para conocer los detalles del reality show son los siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

App de TV Azteca

Amazon Prime Video (en la pestaña de ‘TV en directo’)

Actualizaciones de lo más destacado del reality en El Financiero Entretenimiento

¿Quién es el nuevo participante de ‘Exatlón México’?

Las playas del Exatlón recibieron un nuevo participante para suplir el hueco que dejaron algunos concursantes tras sufrir lesiones, como el caso de Paola Peña y de Aristeo Cazares, leyenda del Equipo Rojo.

La nueva atleta es Natali Brito, quien llegó para portar la playera del Equipo Azul por tercera ocasión.

La leyenda de los azules tiene experiencia dentro del atletismo: “Estoy muy contenta de estar aquí, de volver a casa, es como si nunca me hubiera ido, me preparé mucho y vengo más fuerte que nunca a demostrar todo”, declaró en su llegada al reality.

¿Quién ganó la Villa 360 de ‘Exatlón México’ en la semana 9?

Los Azules arrebataron la Villa 360 al principio de la semana 9 de Exatlón México, pero poco les duró el gusto, pues los rojos llegaron más fuertes al reto para quitarles este beneficio.

As+i fue como los del Equipo Rojo recuperaron la Villa 360 para tener un mejor descanso bajo un techo y no a la intemperie a unos pocos días de una nueva eliminación.

¿Quiénes son los eliminados de ‘Exatlón México’ hasta el momento?

Además de las bajas por lesión dentro de Exatlón México, están los eliminados de cada semana, que hasta el momento fueron en su mayoría del Equipo Azul.

Hasta el momento esta es la lista de expulsados de la temporada 2025-2026 del reality show:

Karen Núñez - Equipo Azul

Alex Sotelo - Equipo Azul

Aristeo Casares - Equipo Rojo

Andrea Álvarez - Equipo Azul

Antonio Flores- Equipo Azul

Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)

Paola Peña - Equipo Azul (lesión)

Michell Tanori - Equipo Azul

Luis Avilés - Equipo Rojo

Vanessa López - Equipó Azul

¿Cómo quedan los equipos de ‘Exatlón México 2025-2026′?

Los equipos de Exatlón México sufrieron bajas y nuevas integraciones, por ello es que hasta la semana 9 los ‘teams’ se mantiene así:

Equipo Rojo

César Villaluz

Edna Carrillo

Kari Rojas

Thaily Suárez

Ella Bucio

Benjamín Saracho

Mau Wow (leyenda)

Humberto Noriega (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Equipo Azul