Esto sabemos del regreso de ‘Exatlón México’: ¿Qué se necesita para ser de la ‘nueva generación de atletas’?

Una temporada de Exatlón México en 2025 no fue suficiente y ahora Antonio Rosique reveló algunos detalles de la nueva entrega del reality, entre ellos las características para los interesados en integrarse al programa.

El conductor informó que el premio para los dos ganadores, una mujer y un hombre, es de un millón de pesos, además de la gloria del primer lugar.

Y aunque en el regreso de Exatlón México hay participantes conocidos, el formato se desarrolló en esta ocasión para la adhesión de nuevos participantes para retar a los expertos.

El conductor Antonio Rosique regresa para la nueva temporada de 'Exatlón México'. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía) (Fotografía Cortesía)

¿Qué se necesita para entrar a la nueva temporada de ‘Exatlón México’?

Rosique explicó que para entrar se requiere de pasar una evaluación y de practicar actividades físicas constantemente.

“Intentamos que surjan nuevas generaciones, nuestras figuras son atletas profesionales, pero es hora de abrir las puertas para aquellos que quieran ser participantes de Exatlón México, pero deben ser atletas ágiles y fuertes, que hayan hecho deporte toda su vida, a lo mejor no de una forma profesional, pero sí constante”, declaró el presentador en una entrevista para Ventaneando.

Antonio Rosique explicó que esto es porque los circuitos cada vez son más complicados y en ellos participan “puros profesionales”.

En el sitio web oficial de Azteca se añadieron dos más: Ser mayor de edad y tener “espíritu”, asimismo se publicó una convocatoria para los interesados en el siguiente enlace.

La página es para aplicar en el casting de la nueva entrega, donde se solicitan los siguientes requisitos:

Graba un vídeo en formato horizontal de máximo 3 minutos, donde te presentes con tu nombre completo, edad, lugar de residencia y ocupación.

Responde a la pregunta: ¿Por qué te gustaría entrar a Exatlón México?

Grábate en por lo menos 3 lugares diferentes mientras se practica algún deporte, disciplina o alguna distinción personal.

Los ganadores de 'Exatlón México' 2025 fueron Evelyn Guijarro y Mario 'Mono' Osuna. (Foto: Azteca)

Fecha de estreno de ‘Exatlón México’ 2025 - 2026: ¿Qué sabemos de la nueva temporada?

La novena temporada de Exatlón México se estrena el 1 de septiembre, de acuerdo con las palabras de Antonio Rosique, que compartió en el programa de Pati Chapoy este martes.

“El 1 de septiembre ya estamos al aire de regreso, somos muy privilegiados de que se volvió un clásico, ya es la novena temporada, se convirtió en una costumbre y en mi familia (...) Apenas termine Survivor México e inmediato entramos nosotros”.

La nueva edición se divide en dos partes, la primera es una ‘copa’ donde regresan diferentes integrantes de Exatlón México para competir contra otros 4 países.

“Vamos con una temporada diferente dividida en dos, primero arrancamos con la Exatlón Cup con nuestros campeones de otras ediciones, por ejemplo los más ganadores como ‘Koke’ Guerrero y Mati Álvarez, los más queridos como Ernesto Cazares (exparticipante de MasterChef) y Daniel Corral, los campeones vigentes Evelyn Guijarro y el ‘Mono’ Ozuna, es un equipazo”.

Al terminar, comienza el draft con los candidatos a concursantes del reality show y quienes obtengan su boleto se integran a la temporada regular que finaliza en 2026.

“Con los equipos rojo y azul de Exatlón ya armados con quien gane su boleto y quienes se queden, inicia la competencia durante 6 meses en circuitos temáticos, por ejemplo hay uno de una máquina de pin ball, puedes correr y deslizarte por ahí”.