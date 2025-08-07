Plutarco Haza defiende series de narcos y villanos de telenovelas: ‘Son importantes para entender’

Plutarco Haza es reconocido por sus papeles antagonistas como el de Remigio en la telenovela 'Cautiva por amor'. (Foto: TV Azteca Cortesía)

El actor Plutarco Haza considera importante la realización de diferentes series de narcos y de telenovelas con villanos para entender a la sociedad y no replicar sus actos.

Él es reconocido por interpretar a diferentes antagonistas, uno de los más recientes es Remigio en la telenovela Cautiva por amor.

“Estos personajes son importantes para entender a un hijo, a un tío o padre que tuvimos así, no para justificarlos, en cambio, es para entender la raíz del problema, si más lo entendemos, menos posibilidades tenemos de volvernos así o de educar a alguien para que se vuelva así, esto es lo más destacado”, declaró el exparticipante de MasterChef Celebrity en entrevista para El Financiero.

Plutarco Haza interpreta a Remigio en 'Cautiva por amor'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Plutarco Haza no estuvo de acuerdo con la crítica a las series de narcotraficantes porque muestran nuestra realidad y así entenderla: “Ahora que hay debates de programas donde se interpreta a narcos, yo creo que sí son importantes para diseccionar a esas personas y entender a la sociedad, para conocer cómo llegamos hasta acá y después mejorar".

Plutarco Haza cuenta su ‘receta’ para interpretar a un villano de telenovela

Plutarco Haza estuvo detrás de Remigio, antagonista de la telenovela Cautiva por amor, y consideró que no existe un ‘secreto’ para la interpretación de un villano de telenovela.

“No hay truco, lo que yo hago con mis personajes antagónicos desde mi primer papel así es no pensarlos como los ‘malos’, en la vida conocemos a muchas personas que hicieron mucho daño, ellos no se consideraron como alguien de maldad, pensaron que hacía el bien, amaron a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, yo trato de hacer eso”.

La expareja de Ludwika Paleta explicó que no necesita remarcar los actos ‘malvados’ de los personajes: “al contrario, intensifico el amor que tiene por los demás, es un hombre exigente con él mismo, trabajo en cosas que lo hacen humano, eso luego hasta los hace queridos”.

'Cautiva por amor' tiene a Litzy y a Plutarco Haza en el reparto. (Foto: Cortesía) (JAIR RAMIREZ)

En el caso de Remigio, personaje de Cautiva por Amor, se identificó con su personaje al imaginarse como una versión del futuro en la vida de Haza, pero únicamente en el aspecto familiar.

“Estoy muy orgulloso de mi trabajo, ayudé a TV Azteca a relanzar la fábrica de telenovelas (...) Vi otra manera de ver el mundo, tiene más años, busqué cómo identificarme con él y me imaginé a Plutarco Haza en 10 años, eso fue un reto, pero creo se logró, porque veo un abuelo amoroso y yo sería así”.

Cautiva por amor está en sus capítulos finales, en la telenovela se narra la historia de Jazmín Palacios, interpretada por la actriz y cantante Litzy, que es secuestrada por Remigio Fuentes, quien abusa de ella durante 12 años.

La oportunidad para Palacios llega y se escapa, pero luego decide regresar para cobrar venganza de la familia y para ello intenta enamorar a Fernando, hijo de Remigio, aunque después se enamora de Santiago, un trabajador de la hacienda.

En este punto es donde comienzan los conflictos con la familia, en una historia donde no solo hay “triángulos” amorosos, también intriga, traición y venganza.

El programa de TV se transmite en el canal Azteca Uno a las 9:30 p.m de lunes a viernes, pero si te perdiste alguno de los capítulos, también está disponible en Disney+.

Plutarco Haza participó en 'MasterChef Celebrity' 2025. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Plutarco Haza opina de la final de ‘MasterChef Celebrity’

Plutarco Haza fue el eliminado 14 de MasterChef Celebrity 2025, donde fue catalogado como el ‘villano’ y además tuvo polémica con la chef Zahie Téllez.

En el reality se creó una rivalidad de Haza con Carlos Quirarte, quien fue amenazado de muerte por su llegada a la final y porque presuntamente iba a ser el ganador por una lista de filtrada, pero no se cumplió.

“No descubrieron el hilo negro, nosotros grabamos los programas desde antes, aquí alguien filtró la información del orden de los eliminados de MasterChef, pero nadie podía saber quién iba a ganar porque se graban tres finales (...) Se hizo un cuento de que iba a ganar Carlos Quirarte, al final ni ganó y creo fue justo que ganara Dani Valle".