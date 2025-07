Dani Valle reacciona a su triunfo en ‘MasterChef’: ‘No me quiero gastar el premio a lo güey’

Langosta en una cama de mole blanco y mantequilla de hoja santa; tiramisú con chongos zamoranos, y callo de hacha acompañado de una salsa de elote tatemada fueron parte del menú que llevó al influencer Dani Valle a convertirse en el ganador de MasterChef Celebrity.

“En mi mente nunca existió la posibilidad de ganar”, afirma Daniel Valle Magaña, nombre completo del creador de contenido, en entrevista con El Financiero tras la reñida final a la cual también llegaron la actriz Andrea Noli y el conductor Carlos Quirarte.

A lo largo de 18 capítulos de MasterChef Generaciones, el influencer logró demostrar sus habilidades en la cocina, un desarrollo que desde su perspectiva logró gracias a su constancia, pues pasó más de 100 horas en la cocina aprendiendo recetas y nuevas técnicas culinarias.

¿Cómo fue para Dani Valle ganar ‘MasterChef Celebrity’?

La final de MasterChef Celebrity fue ‘inolvidable y mágica’ para Dani Valle: “Será un recuerdo muy bonito para siempre”, comentó; sin embargo, no fue nada sencillo llegar a coronarse como el ganador del reality show.

“Los que estuvimos en la final sabemos lo difícil que fue y el trabajo que cuesta estar ahí. Nadie nos regaló esa posición, nadie nos puso ahí. Fue mucho trabajo detrás, muchas horas de cocinada, muchas chingas”, comentó Dani.

El influencer compartió que incluso no tomaba su tiempo libre para descansar, sino que para aprender más recetas y técnicas culinarias: “(Pensaba) si quiero seguir avanzando no puedo quedarme con lo que sé, necesito saber más. (...) El fin de semana en vez de estar descansando o recuperando el cuerpo, era cocinar”.

Dani Valle aseguró que la final de 'MasterChef' fue mágica. (Foto: Cortesía/ MasterChef Celebrity) (J A FLORES)

Y su preparación para la final no fue diferente, aunque tuvo que innovar en la cocina: “tuve sábado y domingo para practicar mi menú (...) e inventar una receta”, compartió, la cual iba a ser diferente a la que terminó presentando.

Además, estuvo cronometrando el tiempo que demoraba en la cocina, buscando maneras en las que sus platillos lucieran agradables a la vista y que tuvieran un buen sabor.

“Fue todo un tema, me fui a dormir el domingo a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana yo me levanté para cambiarme e irme a la final”, compartió, lo que no fue sencillo: “estuvo pesadísimo”.

¿Por qué Dani Valle nunca pensó ganar ‘MasterChef Celebrity’?

Aunque Dani Valle pasó horas preparándose en la cocina, él no entró con la idea de ganar el reality show: “yo desde el principio dije: ‘no voy a llegar lejos’ (...), porque no era cocinero”, indicó.

A pesar de ello, se propuso dar todo de sí para avanzar en MasterChef Celebrity 2025 y aunque todo jugó a su favor, antes de llegar a la final él todavía no confiaba en sus habilidades culinarias.

“Siempre estoy dudando, no creo ser el ‘tan acá’”, comentó, por lo que afirmó: “nunca en mi mente existió la posibilidad de ganar MasterChef”. Además de reconocer sus logros, la situación que lo llevó a ser más confiado en la cocina fue haber ganado el ‘pin del chef’.

Pues él decidió bajar del balcón a Isaias Espinoza, el ‘chef en proceso’ para ser parte de la competencia, sin embargo, el influencer no ganó y se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity.

Dani Valle tuvo dos días para inventar una receta para la final y preparar su menú. (Foto: Cortesía/ MasterChef Celebrity) (J A FLORES)

“Me sentí un poquito triste, un poquito decepcionado”, comentó; sin embargo, también perdió el miedo a irse: “empecé a cocinar sin miedo y el cocinar sin miedo me permitió empezar a cocinar bien”.

A partir de ese momento comenzó a disfrutar estar en la cocina: “fue cuando más empezaré a destacar, especialmente los últimos capítulos”, comentó, y aunque inicialmente no pensó ganar, ahora reconoce cada uno de los pasos que lo llevaron a la final y que no fue solo suerte.

“Después de llegar a la final fue sentarme y decir: ‘fueron horas que te fregaste para llegar a ese momento y lo hiciste bien en la final porque te preparaste’”, compartió.

¿Qué hará Dani Valle con el millón de pesos que ganó en ‘MasterChef Celebrity’?

Su triunfo va más allá de un reconocimiento, debido a que Dani Valle se llevó un millón de dólares, el premio económico que otorga MasterChef Celebrity, sin embargo, el influencer todavía no tiene claro en qué lo gastará.

Aunque por ahora, lo invertirá en el banco para que comience a obtener ganancias por el dinero, mientras decide qué es lo que hará con el premio que ganó en el reality show.

“Lo voy a poner en el banco, lo voy a poner a invertir ahí, que empiece a crecer el dinero porque si no cada día que pasa tu dinero en el banco vas perdiendo”, comentó.

Dani Valle todavía no sabe en qué gastará el millón de pesos que ganó. (Foto: Cortesía/ MasterChef Celebrity) (J A FLORES)

Aunque sí tiene en claro que no quiere derrocharlo: “no tengo nada claro, pero tampoco me lo quiero gastar a lo por güey. Entonces, lo voy a poner ahí”, lo que es una medida que es temporal, mientras decide qué hacer con él.

Por ahora, Dani Valle seguirá creando contenido para redes sociales, aunque no se cierra a participar en otros programas de televisión: “estoy superabierto a ver qué oportunidades salen. No sé si un reality (...) los demás están más rudos (...) pero estoy abierto a las oportunidades que puedan llegar”.