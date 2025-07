Claudia Lizaldi, conductora de ‘MasterChef Celebrity’, agradece ‘hate’ al programa: ‘Indica buen rating’

La temporada 2025 de MasterChef Celebrity terminó y Claudia Lizaldi la consideró una de las más polémicas, pero agradeció el ‘hate’ que recibió el reality porque eso fue una señal de un buen rating.

De acuerdo con la presentadora, las críticas se intensificaron desde la eliminación de Isaías Espinoza ‘Chef en proceso’, en el octavo episodio.

Con el avance de los capítulos, incluso hubo amenazas de muerte contra Carlos Quirarte, pero eso indicó que los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron ‘relevancia’ dentro del público.

“Esta temporada fue divertida, tuvo una parte controversial desde la salida de Isaías Espinoza ‘chef en proceso’, hasta otras polémicas que se viralizaron en redes y aunque sea una locura si le va bien en estas plataformas, significa que hay buen rating, debemos aguantar ese ‘hate’ porque es la primera temporada con demasiado ruido, pero también hubo amor al programa”, declaró en una entrevista con El Financiero.

Claudia Lizaldi ya estuvo en otras ediciones de 'MasterChef Celebrity' como conductora. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Claudia Lizaldi explicó que ese ‘hate’ se debe ‘agradecer’ porque significa que la temporada de MasterChef no fue ‘irrelevante’, además dijo que incluso personajes como Chicharito tiene sus seguidores a pesar de sus declaraciones consideradas machistas.

“Debemos amar el hate porque eso significa que no somos irrelevantes, ni a Adrián Marcelo solo lo odian, también tiene sus fans, hasta el Chicharito con sus declaraciones tiene a sus seguidores. Crece uno con el hate”.

¿Qué opina Claudia Lizaldi de la lista filtrada de eliminados de ‘MasterChef Celebrity’?

Durante la temporada ‘Generaciones’ se filtró una lista donde están los nombres de los concursantes junto a la fecha de su eliminación y coincidió con todos hasta la semifinal de MasterChef Celebrity, donde salió Ofelia Medina.

Sin embargo, para Claudia Lizaldi, este listado aumentó el interés de la gente en el programa, en lugar de disminuirlo.

“La lista de eliminados benefició al programa porque la gente lo ve para confirmarlo, o para descartarlo. En la lista aparece que Quirarte es el ganador y no lo sabemos, la lista filtrada me pone a pensar en que debemos ser buena onda, si llega a mis manos algo así y o no la comparto, ellos sintieron mucho poder y lo hicieron, eso no es bueno, no tuvieron respeto”.

A pesar de los conflictos y las polémicas del reality show, Lizaldi se mostró agradecida por participar como la conductora junto a los jueces de MasterChef Celebrity.

“La disfrutamos mucho, estoy muy agradecida por participar en un programa que llegó al corazón de la gente, cada año con cada temporada aprendo más, es un reality que te transforma, es muy fuerte por las emociones y estamos al límite con cosas que en tu vida cotidiana no existen, hay mucha tensión y con una consciencia alterada, aunque al final tiene su recompensa”.

Claudia Lizaldi aseguró que la lista filtrada de eliminados de 'MasterChef' generó más interés en el programa. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién ganó ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

El ganador de MasterChef Celebrity 2025 fue Dani Valle, quien representó al equipo de Los Millennials.

El influencer se llevó el millonario premio más un bono, además del trofeo y una moto que ganó en la semifinal por ser el mejor cocinero del programa.

“Se logró y no puedo creerlo, yo me preparé mucho para llegar acá, estuve muchas horas en la cocina (...) lo más difícil es aguantar los retos de eliminación y el tiempo”, dijo Valle.