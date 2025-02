‘MasterChef Celebrity’ 2025: Lista de participantes, jueces, fecha de estreno y todo lo que debes saber

¿Los reality show como La Casa de los Famosos All Stars no son lo tuyo? No pasa nada, muy pronto la cocina más famosa de México abrirá sus puertas, ya que el estreno de MasterChef Celebrity 2025 está más cerca que nunca.

Este programa de televisión contará con la participación de famosas actrices como Bárbara Torres, quien anteriormente estuvo en La Casa de los Famosos México; influencers entre los que se encuentra Rafa Polinesio y hasta comediantes como Memo Ríos.

¿De qué trata ‘MasterChef Celebrity Generaciones’ 2025?

Si ya viste la lista completa de participantes de MasterChef Celebrity 2025, seguramente habrás notado que hay una gran diferencia de edades entre cada uno de los participantes del reality show.

Esto se debe a que se trata de un nuevo formato del programa de televisión llamado ‘Generaciones’ en donde los participantes estarán divididos inicialmente por sus grupos de edad.

A pesar de ello, en la conferencia de prensa virtual de MasterChef Celebrity, Claudia Lizaldi, la conductora del reality show, explicó que, posteriormente, todas las generaciones podrán mezclarse.

Ellos son todos los concursantes de MasterChef Celebrity 2025. (Foto: MasterChef)

“Están las generaciones, pero no crean que el equipo definitivo es generaciones, ellos se van a poder mezclar. Lo hermoso de este programa es que es para todos”, comentó, sin dar demasiados detalles sobre cómo funcionará este formato.

Además, la chef Zahie Téllez, quien fue secuestrada en 2024, compartió que, aunque parezca irrelevante tener a concursantes de diferentes edades, “tiene todo que ver”, pues cambia la manera en la que cocinan y preparan la comida.

¿Quiénes estarán en ‘MasterChef Celebrity’ 2025? Lista completa de concursantes

¿Qué team serás: millennials, baby boomers o generación Z? Estás a muy buen tiempo de elegir a tu generación favorita, a continuación, te decimos todos los participantes, según su equipo.

Los clásicos (Baby Boomers)

Memo Ríos

Rosa Gloria Chagoyán

Ofelia Medina

Anabel Ferreira

Gaby Rivero

La actriz y guionista mexicana confirmó su participación en el show. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity)

Generación Casete ( Generación X)

Luis Fernando Peña

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Bobby Larios

El actor de 'Amarte Duele' será parte de esta nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity)

Los Millenials

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

María José Magán

Lylo Fa

Lylo Fa fue la cuarta participante confirmada de MasterChef Celebrity 2025. (Foto: Instagram @masterchefmx)

Generación Z

Isaías Espinoza o ‘Chef en proceso’

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly

Iram Mendiola

MasterChef confirmó la participación de Herly con un video en redes sociales. (Foto: Facebook/ MasterChef)

Todos ellos se enfrentarán en los diferentes retos culinarios que se les pongan semana con semana, en donde poco a poco serán eliminados hasta llegar a la final. En la edición pasada, la actriz mexicana Rossana Npajera fue la ganadora de MasterChef Celebrity, ¿quién se llevará el premio en esta ocasión?

¿Quiénes son los jueces y conductores de ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

¡Finalmente se confirmó! Luego de semanas de espera, el programa de televisión compartió que en esta edición de MasterChef Celebrity se contará nuevamente con la participación de los queridos jueces de ediciones pasadas.

Pues volverán a la crítica culinaria: Adrián Herrera, quien ha formado parte de diversas ediciones de MasterChef Celebrity México, y Alfonso, ‘Poncho’, Cadena, cocinero que se comprometió con la cantante Litzy.

Los chefs 'Poncho' Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera vovlerán al reality show como los jueces. (Foto: Facebook MasterChef)

También será parte de esta edición la chef Zahie Téllez, la economista y juez de MasterChef que fue secuestrada junto a su esposo el año pasado, caso que sigue en investigación.

Además, Claudia Lizaldi volverá como la conductora de MasterChef Celebrity, quien se dejó ver muy emocionada por el nuevo formato del programa de televisión.

¿Cuándo se estrena ‘MasterChef Celebrity’ 2025?

Hasta este momento, MasterChef Celebrity no ha anunciado una fecha oficial de su estreno, debido a que solo indicaron que el programa se estrenará próximamente sin dar detalles al respecto.

No obstante, su estreno podría ser muy pronto, debido a que ya se compartieron algunas imágenes desde la cocina más famosa de México y de todos los concursantes con sus mandiles.

Aún no se tiene una fecha de estreno oficial del programa de televisión. (Foto: Especial El Financiero)

Aunque algunos reportes señalan que el estreno será el 23 de febrero a las 8:00 de la noche por Azteca UNO, otros más indican que el lanzamiento será hasta el 30 de marzo, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales para tener la confirmación oficial de cuándo saldrá MasterChef Celebrity.