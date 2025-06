Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ 2025: Lista de todos los famosos confirmados

Los reality shows de este año nos tienen ‘con un ojo al gato y otro al garabato’, ya que luego de que se comenzaron a confirmar quiénes estarán en La Casa de los Famosos All Stars; MasterChef Celebrity 2025 dio señales de vida.

Esto debido a que el programa de televisión, en donde se realizan diversos retos gastronómicos, empezó a compartir qué famosos formarán parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

¿De qué trata ‘MasterChef Celebrity’?

En este formato se invita únicamente a personas famosas, ya sean influencers, actores o presentadores de televisión, tal como sucedió con la edición pasada, en donde acudieron personas como el influencer Paco de Miguel, Laura Bozzo y Rey Grupero.

El objetivo del programa es ir eliminando a los concursantes a través de retos y desafíos en los cuales deberán preparar diferentes platillos, con la finalidad de obtener a un solo finalista.

El año pasado estuvieron presentes celebridades como Laura Bozzo y Paco de Miguel, ¿a quiénes han incluido este 2025? (Foto: Especial El Financiero)

Este famoso o famosa, será la persona acreedora al premio de MasterChef Celebrity el cual es una importante suma de dinero; la ocasión pasada fue la actriz mexicana Rossana Nájera, quien se convirtió en la ganadora.

¿Quiénes estarán en ‘MasterChef Clebrity’ 2025? Lista completa de participantes

Luego de una larga espera, MasterChef México compartió quiénes serán los nuevos integrantes del programa en donde han salido a relucir personalidades del internet y conductores de televisión, te contamos quiénes son.

Herly RG

¡Nenucas! Tal como lo leyeron, la creadora de contenido Herlanlly Rodríguez, más conocida como Herly RG, será parte de esta nueva edición del reality show e incluso fue la primera concursante confirmada.

La originaria de Tlalnepantla, municipio del Estado de México, es una influencer de estilo de vida y moda, muy conocida en redes sociales por su gran carisma y sentido del humor, a través del cual también hace una crítica social.

MasterChef confirmó la participación de Herly con un video en redes sociales. (Foto: Facebook/ MasterChef)

Además de crear contenido para redes sociales, Herly RG ha llegado a actuar en películas como El Roomi junto a José Eduardo Derbez e incluso fue una de las invitadas al lanzamiento de los productos de Fenty Beauty, la marca de maquillaje de la cantante Rihanna.

Carlos Quirarte

La cocina de MasterChef Celebrity se pondrá ‘extrema’ con la participación de Carlos Quirarte, el famoso conductor de televisión, quien se convirtió en el segundo concursante confirmado de este reality show.

El presentador originario de Guadalajara, quien ha sido parte de programas como Al Extremo y Venga la Alegría, cuenta con una larga trayectoria en televisión; sin embargo, ahora tendrá un nuevo reto en su carrera: cocinar.

El presentador de televisión dijo estar muy emocionado por ser parte de esta edición de MasterChef. (Foto: Facebook/ Carlos Quirarte)

Durante una transmisión en vivo, el famoso aseguró que estaba emocionado, pero nervioso por ser parte del programa e incluso dijo que ya había comenzado a practicar para dar una buena actuación, ¿llegará a la final?

Leslie Gallardo

Leslie Gallardo, quien ya tiene una gran experiencia siendo parte de los reality shows al haber sido concursante de programas como La ley de la selva y cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, fue confirmada para MasterChef Celebrity.

La joven de 25 años se pondrá el mandil en esta ocasión para competir en contra de diferentes celebridades, sin embargo, dijo que tiene un poco de experiencia en la cocina, ya que en ocasiones suele preparar algunos platillos, en una transmisión en vivo.

Masterchef celebrity Leslie Gallardo fue la tercera famosa confirmada para ser parte del reality show. (Foto: Especial El Financiero)

Leslie Gallardo también es muy recordada por su participación en Acapulco Shore, en donde tuvo una fuerte pelea con Manelyk González.

Lylo Fa

La influencer yucateca Lylo Fa fue confirmada como participante de MasterChef Celebrity este 17 de enero, siendo la cuarta en entrar al reality show de comida.

Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco, en realidad se llama Alhely Fallah; actualmente tiene 31 años y es una creadora de contenido enfocada en temas de estilo de vida, alimentación sana y nutrición.

Lylo Fa es la cuarta participante confirmada de MasterChef Celebrity 2025. (Foto: Instagram @masterchefmx)

Además, comparte recetas de postres como galletas y panes, algo que ella considera como una gran pasión, misma que llevará a la cocina de MasterChef Celebrity en su próxima temporada.

María José Magán

“El fuego se enciende para María José Magán y está lista para entregar todo en la competencia más famosa de la cocina. ¡Bienvenida!“, fueron las palabras con las que este sábado dieron a conocer a la quinta participante de MasterChef Celebrity.

María José Magán es una actriz y modelo venezolana que actualmente radica en México y tiene 40 años. Inició su trayectoria en 2009 con la telenovela de TV Azteca Secretos del alma, y poco a poco sus apariciones en televisión se hicieron más frecuentes.

María José Magán es la quinta participante confirmada de MasterChef Celebrity 2025. (Foto: Instagram @masterchefmx)

Sin embargo, tiene alrededor de cinco años que no tiene alguna aparición en series de TV; su último trabajo como actriz fue en la serie Un día para vivir, de 2021.

Isaías Espinoza

¡El chef en proceso llegará a la cocina de MasterChef Clebrity! El programa de televisión ha confirmado la participación de Isaías Espinoza, un creador de contenido muy popular, quien tenía el sueño de ser parte del programa de televisión desde que era menor.

“Hace unos años hice casting, pero tenía 17 años, y como era menor de edad, no pude participar”, explicó el joven cuando le informaron que su mandil ya está listo para usarse.

El 'chef en proceso' se unirá al programa televisión junto a otras personalidades del internet como Herly RG. (Foto: Facebook)

El joven de 23 años es originario de Monterrey, Nuevo León y alcanzó una gran popularidad en redes sociales al mostrar algunas de sus recetas e incluso ha llegado a colaborar con algunos famosos como Yeri Mua en sus videos.

Anabel Ferreira

La querida actriz mexicana Anabel Ferreira está lista para enfrentarse a un nuevo reto en su carrera, ya que ha sido una de las participantes confirmadas para la nueva temporada de MasterChef Celebrity en donde competirá junto a otros famosos e influencers.

La actriz cuenta con un talento especial para la repostería; sin embargo, dijo que esta ocasión pondría a prueba su velocidad para la cocina, ya que ella está habituada a hacer sus platillos con calma, en entrevista con Venga la Alegría.

La actriz aseguró que ella concina bien; sin embargo, el reto será hacerlo contra reloj. (Foto: Facebook MasterChef Celebrity)

Anabel Ferreira cuenta con una larga trayectoria en los espectáculos, ya que ha sido parte de novelas mexicanas como ¡Cachún cachún ra ra!, de Rosita Pelayo, Papá soltero, y más recientemente fue parte de la serie de Amazon Prime Video: Nadie nos va a extrañar.

Plutarco Haza

El actor y director de cine también se pondrá el mandil en esta temporada, ya que mediante sus redes sociales MasterChef Celebrity confirmó la participación de Plutarco Haza, quien estuvo a punto de rechazar este proyecto, ya que su fuerte no es la cocina.

“Nunca (me imaginé que estaría en un programa así), nunca (...) menos en uno de cocina, tengo sazón y cosas básicas, pero dije que sí y empecé a ver la temporada pasada, que no la había visto y ya me estaba arrepintiendo”, explicó en el programa de televisión Al Extremo.

El actor confesó para 'Al Extremo' que estaba a punto de arrepentirse de participar en el show, ya que su fuerte no es la cocina. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity)

El actor cuenta con una larga trayectoria, ya que ha participado en novelas desde 1997 en donde fue parte de Mirada de mujer, una novela que tendrá una nueva versión llamada Con esa misma mirada, protagonizada por Angélica Rivera.

Daniel Valle

Uno de los influencers más queridos también llegará al programa de televisión, se trata de Daniel Valle, quien suele hacer videos de comedia en sus redes sociales. Él dijo estar muy feliz de haber sido invitado a este programa.

“Qué divertido, estoy super feliz, vi la última temporada y se me hizo que está muy divertid, también hay mucha presión, pero estoy listo y me estoy preparando desde ahorita, porque no quiero llegar sin conocimiento de nada”, dijo en una entrevista.

El creador de contenido dijo estar emocionado por ser parte de este programa. (Foto: Master ChefCelebrity)

El creador de contenido es originario de Guadalajara, Jalisco y nació el 8 de agosto de 1991, ahora se pondrá el mandil para competir contra otros famosos como María José Magán y Leslie Gallardo.

Luis Fernando Peña

El actor, muy recordado por su papel como Ulises en la película Amarte Duele, en donde participó junto a Martha Higareda, también ha sido confirmado para ser parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, quien ya tiene algunos conocimientos de gastronomía.

El actor de 'Amarte Duele' será parte de esta nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity)

Luis Fernando Peña también ha sido parte de otras películas como Perfume de violetas, Suave Patria, así como en populares programas de televisión entre los que destaca Lo que Callamos las Mujeres.

Andrea Noli

La actriz de Fue sin querer queriendo no solo saldrá en televisión como “La Bruja del 71″, también será parte de MasterChef Celebrity, quien es una de las favoritas para ganar el programa de televisión.

Al igual que sus otros compañeros, la actriz Andrea Noli compartió que se ha estado preparando desde hace tiempo para ser mejor en la cocina: “Estoy llenándome de información, todo lo que puedo”, dijo; sin embargo, admitió tener cierta experiencia en la cocina.

La actriz de novelas aseguró que se ha estado preparando para la competencia. (Foto: Facebook)

Andrea Noli nació en 1972 y se ha desarrollado como actriz gran parte de su vida, por lo que en su trayectoria cuenta con novelas como Vivir a destiempo, Cielo rojo y El poder del amor.

Memo Ríos

¡Las risas no van a faltar! El comediante Memo Ríos formará parte de la cocina más famosa de México y aseguró que haría una muy buena mancuerna con el conductor de televisión Carlos Quirarte.

Memo Ríos cuenta con una larga trayectoria como comediante y actor. (Foto: Facebook)

Guillermo Ríos cuenta con una larga trayectoria como comediante, locutor, actor y cantante, la cual comenzó en 1981, entre algunos de sus proyectos destacados se encuentra Cuentos para solitarios.

Bárbara Torres

La sexta eliminada de La Casa de los Famosos México de 2023 formará parte de MasterChef Celebrity en esta ocasión; Bárbara Torres, quien ya tiene experiencia en los reality shows se dejó ver muy emocionada por la noticia.

“Estoy muy contenta de estar en un programa donde mi hijo se alegró de que la madre ha vuelto a cocinar en la casa”, dijo a manera de broma y reveló que cuando era pequeña ayudaba a su padre a realizar platillos y aunque dejó de hacerlo, lo retomó para el programa.

La actriz de la 'Familia P. Luche' se ha preparado para ser parte del show. (Foto: Facebook)

Bárbara Torres es conocida por sus papeles en la televisión mexicana, ya que fue parte del programa La Familia P. Luche de Eugenio Derbez.

Iram Mendiola

Entre todos los influencers y creadores de contenido que formarán parte del programa de televisión se encuentra Iram Mendiola, conocido en redes sociales por sus videos de comedia, en especial por su personaje de ‘el tío nefasto’.

El creador de contenido será parte del MasterChef Celebrity. (Foto: Facebook)

Al confirmar su presencia en el reality show compartio que considera que es bueno para cocinar: “sí me sale bien, me gusta, me gusta (cocinar)” y se dejó ver muy emcocionado por ser parte del reality show.

Bobby Larios

El famoso actor Bobby Larios se sumó a las filas de cocineros de MasterChef Celebrity para esta nueva temporada y compartió sus primeras impresiones durante una transmisión de Venga la Alegría.

“Estoy feliz y contento. Ya tengo muchas ganas de estar ahí (...) Sí, heredé parte del sazón (de mi mamá)”, explicó sobre su llegada al programa de televisión, además agregó que su fuerte en la cocina es preparar pasta y los huevos aztecas.

El ex de Niurka se pondrá el mandil esta temporada. (Foto: Facebook)

Bobby Larios es un actor y bailarín originario de Guadalajara, él ha sido parte de novelas como Salud, dinero y amor, Velo de novia y Tú y yo, producción protagonizada por Maribel Guardia.

Rosa Gloria Chagoyán

La actriz conocida por su papel como Lola, la trailera, formará parte del nuevo programa de MasterChef Celebrity, quien también compartió su emoción por ser parte del reality show.

¡'Lola la Trailera' llegará a MasterChef Celebrity! La actriz dijo estar muy feliz de ser parte del show. (Foto: Facebook)

Rosa Gloria Chagoyán ha construido una sólida carrera en la actuación, luego de haber hecho su debut en películas del cine mexicano, entre sus trabajos más conocidos se encuentra El Circo de Capulina, La rielera y Juana la Cubana.

Nicky Chévez

La joven actriz ya está lista para ponerse el mandil en esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, lo que la tiene muy contenta, ya que comentó: “Qué emoción (...) qué felicidad”, dijo al enterasrse de la noticia, la cual dieron a conocer mediante una transmisión en vivo de TikTok.

La hija del boxeador Julio César Chávez será parte de la nueva edición del show. (Foto: MasterChef Celebrity)

Nicole Chávez es egresada de la Escuela de Comunicación de TV Azteca y es muy conocida por ser la hija del boxeador Julio César Chávez.

Ofelia Medina

¡No cabe duda que esta edición de MasterChef Celebrity está llena de increóbles talentos! Pues en esta ocasión la actriz y guionista mexicana Ofelia Medina fomará parte del programa, un proyecto qeu se suma a su prolífica trayectoria artística.

La actriz y guionista mexicana confirmó su participación en el show. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity)

Ofelia ha sido parte de trabajos como Mal de ojo, La gloria y el infierno y Frida, naturaleza viva. En esta ocasión se pondrá el mandil para demostrar sus habilidades culinarias en el programa de televisión.

Rafa Polinesio

¡No te pases, Ana Karen! MasterChef Celebrity confirmó la participación de Rafa Polinesio, el creador de contenido y youtuber mexicano. Fue mediante una transmisión en vivo que se dio a conocer esta noticia en donde estuvo el influencer e incluso se probó su mandil.

¿Cómo va a ser una broma? ¡Rafa Polinesio estará en el programa!, e incluso ha estado practicando sus habilidades en la cocina. (Foto: Facebook/ MasterChef Celebrity )

Rafa Polinesio fue parte de otro reality show: Exatlón, sin embargo, se convirtió en uno de los eliminados, por lo que ahora volverá para demostrar sus habilidades en la cocina.