José Eduardo dice qué ha pasado con Eugenio Derbez después de criticarlo por ‘embarazar mujeres’

La polémica entre Eugenio Derbez y su hijo, José Eduardo, sigue dando de qué hablar, ya que ahora el conductor de Miembros al Aire compartió cómo ha sido la interacción con su padre tras las fuertes declaraciones que intercambiaron.

Esto se debe a que en días pasados el protagonista de Radical compartió que José bebe alcohol y fuma, debido a que siguió el ejemplo de Victoria Ruffo, la madre del actor, declaraciones a las cuales respondió Eduardo.

¿Qué se dijeron Eugenio Derbez y José Eduardo?

En una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino con Gustavo Adolfo Infante, el comediante responsabilizó a su expareja, la protagonista de Simplemente María, de las actitudes de su hijo ahora que es adulto.

“Yo sé que fuma porque vio en su casa a su mamá fumar toda la vida. Yo sé que toma porque vio a su mamá tomar toda la vida. Me hubiera gustado que viera un poco más de mi ejemplo”, compartió Eugenio en la entrevista.

Eugenio Derbez y José Eduardo tuvieron una relación complicada los primeros años, pero poco a poco han sanado heridas y reforzado su vínculo padre-hijo.

Tras las declaraciones del actor de De viaje con los Derbez, José Eduardo compartió sus impresiones en un encuentro con los medios de comunicación, en donde dijo: “A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada”, entre risas.

¿Cómo se llevan José Eduardo y Eugenio Derbez tras la polémica?

José Eduardo Derbez fue interceptado por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en donde tomó un vuelo rumbo a Los Ángeles.

En este momento el actor iba acompañado de su madre, Victoria Ruffo, por lo que le preguntaron sobre la polémica y qué le ha dicho su papá, en donde compartió que en realidad no ha hablado con Eugenio Derbez.

“No he hablado con él, tenemos un grupo en donde hablamos, pero no me ha comentado nada, yo creo que ya lo vio, porque salió en todos lados”, compartió José Eduardo en el encuentro con los medios de comunicación.

José Eduardo Derbez respondió a las declaraciones de su papá Eugenio Derbez. (Foto: Instagram @jose_eduardo92/@ederbez)

El actor también aseguró que su comentario se malinterpretó, ya que la periodista que entrevistó a Eugenio Derbez tergiversó sus palabras, pues indicó que él jamás dijo su papá le dio el ejemplo de “embarazar mujeres”.

“Ya si van a pasar el chisme, anótenlo”, comentó José Eduardo, quien agregó: “Ahorita que voy a Los Ángeles me imagino que lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no”.

Es importante tener en cuenta que a pesar de esta polémica, ambos han respondido entre risas a las declaraciones, pues incluso cuando le preguntaron a Eugenio Derbez qué opinaba sobre lo que dijo José Eduardo comentó: “Bueno, ok, está bien, pero lo demás se lo enseñó su mamá en su casa”.

Por el momento, se desconoce cómo es la relación entre José y Eugenio Derbez; además e Victoria Ruffo no ha mencionado nada al respecto; sin embargo, Eduardo está enfocado en su nueva etapa como padre con Tessa, la bebé que tuvo con Paola Dalay.