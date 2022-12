¿Quién es José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez?

Parece ser que el talento corre por las venas de la familia de Eugenio Derbez, ya que la mayoría de sus hijos han incursionado en el mundo del entretenimiento. Tal es el caso de José Eduardo, quien a partir de su adolescencia mostró interés por convertirse en actor.

El pasado 25 de diciembre, José Eduardo Derbez estuvo en el programa de Yordi Rosado en el que recordó algunos de los momentos de la relación entre su papá y Victoria Ruffo. Asimismo, se sinceró sobre algunas de las vivencias a lo largo de su vida como la vez que comprendió que se quería convertir en actor.

“En algún punto le agarré odio”, comentó antes de explicar la razón por la que llegó a dedicarse al entretenimiento. “Me metí a un curso de actuación y me empezó a gustar. Hice un viaje con Omar y en ese viaje me dijo ‘¿qué onda con tu vida?”.

El actor reveló que la pregunta que le hizo el esposo de su mamá, le hizo darse cuenta de su vocación actual.

“Le dije ‘sí, sí quiero ser actor’, solo le dije que no sabía como empezar porque no quería que mis papás me ayudaran. Quería empezar por mi, me cayó el veinte”, recordó el actor que confesó que el político fue la persona que lo apoyó para empezar su carrera.

¿Quién es José Eduardo Derbez?

El actor nació el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México cuando sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, aún mantenían una relación amorosa, la cual terminó en 1996.

Desde una edad muy temprana, debido a la profesión de ambos de sus padres, fue expuesto al mundo del entretenimiento. Acompañó a Victoria Ruffo a los foros de Televisa cuando la actriz estaba grabando algunas de las telenovelas.

Los primeros pasos de su vida actoral se dieron gracias a uno de los programas de su padre, Derbez en cuando (1998), en los que aparecía en los sketches que tomaban lugar en el show. Sin embargo, su debut profesional fue después, específicamente en 2012, con la telenovela juvenil Miss XV.

Posteriormente, en 2013, fue parte del elenco Qué pobres tan ricos, que lo hizo acreedor al premio TVyNovelas de 2014 como mejor actor juvenil. A raíz de ello ha participado en producciones como Amores con trampa (2015) y Vino el amor (2016). En septiembre de 2017 debutó como conductor del programa matutino Hoy, y posteriormente se integró al elenco de Miembros al aire.

Actualmente José Eduardo Derbez continúa dedicándose al mundo del entretenimiento siendo una de sus apariciones más recientes la hecha en el programa de LOL: Last One Laughing México, que se encuentra disponible a través de la plataforma de Amazon Prime Video.